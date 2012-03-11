تبدیل جاجرود به شهری مجزا/ مدارس بخش مرکزی تهران تک ‏شیفت می‏ شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن اظهار داشت: علاوه بر تبدیل جاجرود به شهری مجزا، پیشنهاد تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستان نیز پیگیری شده است.

وی ادامه داد: این دو طرح تغییرات جغرافیایی مربوط به مناطق شمال شرق استان تهران در مسیر گذراندن مراحل قانونی قرار دارند.

تمدن با اشاره به افتتاح طرحهای مسکن مهرهفته جاری در پردیس یادآورشد: طرحهای مسکن مهر شهر جدید پردیس با حضور رئیس‏ جمهور به بهره ‏برداری می ‏رسد.

وی در خصوص امور زیربنایی طرحهای قابل واگذاری تکمیل شده، افزود: سر سوزن خللی در ایجاد امکانات زیربنایی طرحهای افتتاح شده نمی توان دید.

مدارس بخش مرکزی تهران تک ‏شیفت می‏ شوند

بخشدار مرکزی تهران از اداره تک‏ شیفت همه مدارس با احداث چندین طرح آموزشی از مهرماه سال آینده خبر داد.

محمود مصلحی ‏شاد اظهار داشت: اجرای طرحهای مدرسه ‏سازی بخش مرکزی تهران با تلاش مسئولان امر و خیران مدرسه‏ ساز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، سه مدرسه در شهر جدید پردیس برای گشایش و بهره ‏برداری آماده شده است تا در مهرماه سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

بهره برداری از هشت واحد آموزشی در ابتدای سال تحصیلی جدید

مصلحی ‏شاد گفت: هشت واحد آموزشی دیگر نیز مراحل ساخت خود می‏ گذرانند تا در ابتدای سال جدید تحصیلی آماده بهره ‏برداری شوند.

بخشدارمرکزی تهران از جانمایی 25 باب مدرسه دیگر در بخش مرکزی تهران خبر داد و افزود: علاوه بر 12 مدرسه تازه‏ تأسیس و دو مدرسه احداثی در سالهای گذشته، 25 باب مدرسه دیگر نیز در این بخش جانمایی شده است.

اختلال تلفنی در برخی مناطق تهران



اجرای عملیات کابل برگردان موجب اختلال تلفنی در برخی مناطق تهران می شود.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز خاتم الانبیا(ص)، کمرد صنعتی، شهید اکبری و شهید زارعی از امروز آغاز شد.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات خاتم الانبیا(ص) با پیش شماره های 660 تا 666 در محدوده جاده ملارد، روبروی بیمارستان اهری و در مرکز مخابرات کمرد صنعتی با پیش شماره های 7626 در محدوده مرکز مخابرات بومهن و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 تا 7735، 7739، 7796، 7778، 7779، 7711، 7712، 7714 در محدوده بلوار وفادار، گلستان ششم، شهید باهنر، احسان به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.

با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکان در مراکز مخابرات شهید زارعی از ساعت 24 امروز به مدت شش ساعت با اختلال همراه است.

بازیکنان جنوب شرق تهران در مسابقات کبدی جهان خوش درخشیدند

تیم ملی کبدی بانوان ایران با حضور سه نفر از بازیکنان اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران در مسابقات جهانی هندوستان نایب قهرمان شد.

گفتنی است غزاله خلج، سلیمه عبدالبخش و رقیه عبداالهی از ورزشکاران تیم کبدی جنوب شرق تهران بودند که به این مسابقات اعزام شدند و به همراه تیم کبدی بانوان ایران با اقتدار بر تیمهای آمریکا،‌ اندونزی، نپال، کره جنوبی و ‌تایلند غلبه کردند و در دیدار نهایی با شکست برابرهندوستان به نایب قهرمانی این مسابقات دست یافتند.