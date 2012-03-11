خراسان شمالی و افغانستان اشتراکات دیرینه ای در زمینه های مختلف دارند

غلام نبی عیدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت تجاری افغانستان با هدف افزایش تبادلات تجاری و بازرگانی به خراسان شمالی سفر کرده است.

وی افزود: اعضای این هیئت در سکتورهای ساختمانی، زراعت، پوشاک، معدن و مواد خوراکی با تجار و بازرگانان ایرانی قراردادها و تفاهم نامه هایی را امضا خواهند کرد.

رییس کمیته زراعت اتاق بازرگانی افغانستان اظهار داشت: هر قدر ارتباط بین خراسان شمالی و افغانستان بیشتر باشد به همان میزان حجم تبادلات تجاری افزایش یافته و زمینه های رشد بیشتر اقتصاد دو کشور دوست و برادر فراهم خواهد شد.

وی گفت: در این سفر سه روزه ما نهایت تلاش خود را بکار گرفته تا قراردادهای بیشتری با طرف های ایرانی به ثبت رسانده و بتوانیم زمینه را برای ادامه این سفرها و ارتباط تنگاتنگ با تجار ایرانی فراهم کنیم.

عیدی زاده اظهار داشت: در حال حاضر حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان به دلیل عدم نیاز به روادید برای رفت و آمد بین دو کشور، بسیار بیشتر از ایران است که برای حل این مشکل نیازمند رفع بعضی از موانع موجود در دریافت روادید برای تجار افغانستانی در سفر به ایران هستیم.

وی ادامه داد: از استاندار خراسان شمالی درخواست پیگیری این مطلب با وزارت خارجه ایران و تسهیل شرایط رفت و آمد تجار افغانی در چهارچوب قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را دارم.

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تجارتی نبی اکبر لمتد ولایت کندوز افغانستان در پایان گفت: افغانستان بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، معادن، مواد غذایی، بانکداری، ساختارهای مخابراتی و رسانه ای و همچنین مسائل عمرانی و راه سازی برای سرمایه گذاران ایرانی دارد.

وی افزود: اتاق بازرگانی افغانستان تمامی شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در این کشور را فراهم کرده است.