آثار 100 ساله کشف نفت در مسجدسلیمان/ چشمه های جوشان نفت جاذبه ای دیدنی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت پنج بامداد روز پنجم خردادماه سال 1287 کاوشگران نفت به رهبری ژرژ برنارد زینولدز انگلیسی در عمق 360 متری زمین پس از سالها کاوش در مناطق غربی مثل چیاسرخ و جنوبی ایران مثل دشت شیمبار و مسجدسلیمان به نفت رسیدند و فواره های نفت برای اولین بار در منطقه ای از خاورمیانه تا ارتفاع 15 متر چنین جوشان از دل زمین جهیدن گرفت.

جشن و سرور کاوشگران پس از فواره نفت نوید تولد تمدنی جدید و ایجاد شهری باشکوه در مسجدسلیمان به واسطه رسیدن به نفت را می داد و اتفاقا رینولدز پس از فارغ شدن از ارسال تلگراف خود به بریتانیا و ویلیام ناکس دارسی، مالک شرکت کاوشگر نفت و سرمایه گذار اصلی این عملیات مبنی بر رسیدن به نفت، به سرعت مقدمات ساخت منازل برای کارکنان شرکت نفت، ایجاد اماکن رفاهی نظیر سینما، باشگاه های ورزشی و رفاهی و ساخت پارک و ایجاد شهری جدید برای راهبری عملیات اکتشفاف و استخراج نفت را طرح ریزی کرد و اینگونه بود که اولین نشانه های شهرنشینی در 101 سال پیش در نقطه ای از جنوب ایران کلید خورد.



مسجدسلیمان به سرعت به شهری پیشرفته و مدرن با داشتن ده ها منطقه تفریحی و رفاهی همچنین کانونی برای اشتغال و درآمدزایی برای کشور ایران و حتی کشور انگلستان تبدیل شد و افراد فراوانی از نقاط مختلف ایران و حتی هندی ها و پاکستان ها برای اشتغال به این شهر سرازیر شدند.





چاه شماره یک نفت مسجدسلیمان جایی که نفت برای اولین بار در خاورمیانه کشف شد



در همین زمینه آثار به جای مانده کاوشگران مکانی مناسب برای آشنایی به شیوه ابتدایی کشف نفت در بیش از 100 سال قبل است و در این خصوص در سالهای اخیر اردوهای راهیان نور و میهمانان نوروزی استقبال مناسبی از این آثار به جای مانده داشته اند.



در همین راستا و با هماهنگیهای انجام شده، بازدید میهمانان و علاقمندان از تاسیسات اولین شهر نفتی خاورمیانه و ایران از دکل و تاسیسات چاه شماره یک، تاسیسات کارخانه تقطیر و گوگرد سازی بی بیان که بخشی از پارک موزه نفت محسوب می شوند در ایام عید نوروز برای بازدید علاقمندان بلامانع اعلام شده است.



وجود اولین چاه گازی پیچ و مهره ای خاورمیانه مشهور به چاه ژوراسیک، اولین نیروگاه برق خاورمیانه در منطقه تمبی، آثار به جای مانده از اولین راه آهن کشور و چشمه های خودجوش نفت در منطقه سی برنج از دیگر نقاطی است که می تواند مورد توجه بازدید کنندگان قرار گیرد.



مسجدسلیمان همچنین به شهر اولینها در کشور مشهور است به گونه ای که اولین راه آهن، اولین جاده آسفالته، اولین سیستم آب شرب 24 ساعته، اولین شبکه جمع آوری فاضلاب، اولین استادیوم فوتبال، اولین باشگاه گلف، اولین سالن آمفی تئاتر، اولین باشگاه بیلیارد، اولین باشگاه بولینگ، اولین زمین تنیس، اولین نیروگاه برق، اولین پالایشگاه نفت در کشور و بسیاری دیگر از اولین های کشور به حساب می آید.



همچنین به علت به حضور پرتعداد نیروهای خارجی در مسجدسلیمان، یکی از آثار باقیمانده حضور این افراد در مسجدسلیمان، گورستان خارجیهاست که محل دفن کارکنان خارجی شرکت نفت در دوران اولیه استخراج نفت در این شهرستان بوده است.



قبرستان خارجیان در قسمت ورودی مسجدسلیمان و در نزدیکی روستای دروازه از قبرستانهای تاریخی این شهرستان محسوب می‌شود واقع شده که متعلق به ۱۰۰ سال پیش و دوران استخراج نفت است. در این قبرستان کارشناسان و کارکنان کشورهای مختلف که برای استخراج و حفاری نفت به مسجدسلیمان آمده و در طول کار یا بر اثر بروز سانحه فوت می‌کرده‌اند به دلیل مسافت طولانی تا کشور مبدا در این قبرستان به خاک سپرده می‌شدند.

بیشتر مردگان این قبرستان مسیحی هستند که البته دیگر بازماندگان آنها از مسجدسلیمان به شهر و دیار خود هجرت کرده‌اند.

همچنین وجود چشمه های جوشان نفت که در آن نفت به صورت طبیعی از دل زمین تراوش می کند یکی دیگر از جاذبه های مسجدسلیمان به شمار می رود. چشمه های این منطقه مربوط به «مخزن نفتی مسجدسلیمان» است که در برخی مناطق نزدیک به سطح زمین بوده و در مواردی نیز منشا چشمه در فاصله دورتر از محل نشتی واقع است.



چشمه های جوشان نفت از پدیده های نادر در جهان هستند و شماری از چشمه های نفتی در مسجد سلیمان دهها سال عمر دارند. معروفترین چشمه نفتی منطقه در محلی به نام «سی برنج» دیده می شود که حجم جوشش نفت از آن به روزانه پنج بشکه می رسد.



شهر مسجدسلیمان در 125 کیلومتری شمال شرقی اهواز و در کوهپایه های کوههای زاگرس و در مجاورت رودخانه خروشان کارون بنا شده و به واسطه وجود رودخانه های متعدد فصلی دارای بهاری سرسبز همراه با رویش گلهای رنگارنگ و هوایی لطیف و فرحبخش است و در این فصل ده ها هزار نفر از هموطنان برای سپری کردن تعطیلات نوروزی این منطقه را برمی گزینند.