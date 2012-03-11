سخنرانی رئیس جمهور در کرج با تاخیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش محمود احمدی نژاد با حضور در میان انبوه جمعیت مشتاق که از ساعات اولیه روز در زمین چمن مخابرات کرج در انتظار ایشان بودند، سخنرانی خود را با دو ساعت تاخیر آغاز کرد.

بنا به اعلام قبلی قرار بود مردم کرج از ساعت 9:30 میزبان رئیس جمهور باشند که این امر محقق نشد و در حال حاضر رئیس جمهور در حال سخنرانی در میان مردم کرج است.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام کازرونی امام جمعه کرج و فرهادی استاندار البرز آغاز شد.

قرار است بلافاصله بعد از این مراسم رئیس جمهور به شهرهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان سفر کند.