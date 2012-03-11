سفر 243 هزار مازنی به سرزمینهای نور/ ایجاد سفرهای دریایی در جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد الماس پور صبح یکشنبه در نشست خبری افزود: سیل مشتاقان مازندران در اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور به سمت دانش آموزان و دانشجویان رو به فزونی است.

وی اظهار داشت: در سال 89 با اجرای اردوهای دانش آموزی راهیان نور بالغ بر 13 هزار دانش آموز پسر به سرزمین نور اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر 19 هزار دانش آموز دختر و پسر استان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند، تصریح کرد: فعالیتهای این ستاد در مناطق غرب کشور نیز چشمگیر بوده است.

الماس پور با بیان اینکه به طور متوسط در تابستان هر سال، پنج هزار نفر از مازندران به غرب کشور می روند، یادآور شد: کاروان دانشجویی استان به استعداد شش هزار نفر به سرزمین های نور اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه سهمیه امسال ستاد راهیان نور مازندران بالغ بر 40 هزار نفر است، افزود: ستاد راهیان نور استان در 26 نقطه خرمشهر، اهواز و اندیمشک قرارگاه و اماکن اسکان دارد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی اردوگاه شهدای مازندران در ورودی خرمشهر، اظهار داشت: این اردوگاه در فروردین یا اردیبهشت 91 با ورود دانش آموزان دختر استان به بهره برداری می رسد.

الماس پور به ناشناخته بودن منطقه چیلات بین مهران و دهلران اشاره کرد و گفت: به واسطه حضور حماسی رزمندگان مازندرانی دردوران دفاع مقدس در آن منطقه قصد داریم یادمان یا فضای اقامت موقتی را در آن منطقه ایجاد کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه 70 درصد افراد اعزامی به اردوهای راهیان نور برای نخستین بار به منطقه اعزام شدند، اظهار داشت: زائران اعزامی به جنوب کشور از 12 یادمان و زیارتگاه شهدای مازندران از شمال خوزستان تا اروند دیدن می کنند.

وی از آغاز اردوهای دریایی راهیان نور در استانهای بوشهرو هرمزگان از چهارم فروردین ماه 91 خبر داد و افزود: هفت تپه قدمگاه شهدای مازندران بوده که باید بیشتر مورد توجه زائران قرار گیرد.