کیفرخواست دومین متهم پرونده/ افساد فی الارض،پولشویی و شبکه تبانی بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی فراهانی روز یکشنبه در جلسه دوم رسیدگی به دادگاه فساد مالی بزرگ با تشریح کیفرخواست، "س ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ 15 مرداد امسال بازداشت می باشد.



اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو 855 میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، 136 فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت 56 میلیون تومان و 11 سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت 47 میلیون تومان رشوه است.

متهم نیز در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.

این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت. قاضی سراج هم گفت نمی‌دانم چرا این تمام این کارهای خیر را به بانکی‌ها می‌سپارند که بار دیگر خنده حاضران را در پی داشت.

