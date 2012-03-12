محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر و در مواجهه با این پرسش که "چرا برای انتخابات فدراسیون فوتبال این همه حاشیه ایجاد شده است؟"، اظهار داشت: ما همه چیزمان توام با حواشی است. مگر در جامعه ما موردی هست که بدون حاشیه بوده و جدا از حواشی نباشد؟ با این شرایط انتخابات فدراسیون فوتبال که خیلی محدود بود نیز به قول شما عاری از حاشیه نبود.

وی در این رابطه افزود: با وجود همه محدودیت‌هایی که در امر برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال وجود داشت، نقاط روشنی را می‌شد در این انتخابات دید که مهمترین آن انتخاب افرادی فوتبالی‌تر برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بود. برای مثال فردی چون علیرضا رحیمی که سال‌ها سابقه ریاست فدراسیون هندبال و مدیریت تربیت بدنی استان اصفهان را دارد و از بازیکنان تیم فوتبال سپاهان بوده به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون درآمده و یا فریدون اصفهانیان که از سالم‌ترین داوران فوتبال ایران بوده است، به جمع اعضای هیئت رئیسه اضافه شده است. همه اینها موید آن است که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تخصصی‌تر و فوتبالی‌تر شده و این از نقاط روشن انتخابات بود.

این پیشکسوت فوتبال ایران از ورود به دیگر مباحث مربوط به انتخابات فدراسیون فوتبال خودداری کرد و در پاسخ به این پرسش که "چرا وزارت ورزش پس از رای نیاوردن کاندیدای مورد نظر خود به طرح مواردی برای تجدید انتخابات فدراسیون فوتبال پرداخته و یا اینکه بهتر نبود این موارد قبل از انتخابات مطرح می‌‌شد؟"، به خبرنگار مهر گفت: من چندی پیش گفتگویی انجام دادم و مباحثی مطرح کردم که به نوعی وارونه مطرح شد.

وی در این زمینه افزود: من عنوان کردم و هنوز هم بر این باورم که فوتبال و کلا ورزش در همه جای دنیا سیاسی است، چرا که تبعات برد و باخت فوتبال در نهایت دامن‌گیر دولت‌هاست و امکان دارد که با برد و باخت تیم‌های فوتبال حوادثی به وجود آید و برخی کشورها با هم وارد جنگ شوند. بطور مثال جنگی که بین کشورهای السالوادور و هندوراس پس از رویارویی دو تیم در مرحله انتخابی جام جهانی 1970 درگرفت.

توضیح مهر: در تاریخ 14 ژوئیه 1969 جنگی بین دو کشور السالوادور و هندوراس درگرفت که به "جنگ فوتبال" یا "جنگ 100 ساعته" شهره است. این جنگ که چهار روز به طول انجامید پس از رویارویی تیم‌های ملی فوتبال دو کشور در مرحله انتخابی جام جهانی 1970 صورت گرفت و موجبات کشمکش بین آنها شد.

مایلی کهن همچنین خاطرنشان کرد: فوتبال در همه جای دنیا سیاسی است و دولت‌ها در آن دخالت دارد، منتهی دخالتی مدبرانه و عالمانه. اصولا دولت‌ها افرادی قوی را برای اداره فوتبال انتخاب می‌کنند که مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند و افرادی ضعیف را برای این امر انتخاب نمی‌کنند که مشکلات فوتبال بر دیگر مشکلات جامعه افزوده شود.

وی در این رابطه افزود: در کشور ما تمامی هزینه‌های جاری و مربوط به فوتبال از سوی دولت تامین می‌شود و حتی یکی، دو تیمی که با نام بخش خصوصی فعال هستند نیز به نوعی از بودجه دولت استفاده می‌کنند. با این اوصاف طبیعی است که دولت در انتخاب افراد برای اداره فوتبال نقش داشته باشد که تا به امروز این چنین بوده اما باید برای مدیریت این بخش افرادی مدبر انتخاب می‌شدند که این اتفاق صورت نگرفته است.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با طرح این پرسش که "مگر رئیس فدراسیون با رای ملت انتخاب می‌شود؟"، خاطر نشان کرد: آقای کفاشیان مگر چهار سال پیش گزینه سازمان تربیت بدنی نبود، حالا امروز گزینه مورد تایید و انتخاب اعضای مجمع شده است؟!

مایلی کهن ضمن بیان این جمله که نمی‌داند چه مسائلی در انتخابات فدراسیون فوتبال رقم خورده است، گفت: واقعا دلم برای فوتبال می‌سوزد، چرا که در نهایت دود این اختلافات به چشم فوتبال می‌رود. چرا نباید فوتبال ما عالمانه و مدبرانه مدیریت شود؟ در نهایت کار به اینجا می‌کشد که پول‌های هنگفت هزینه می‌کنیم و نتیجه نمی‌گیریم.

این کارشناس فوتبال ایران در خصوص عملکرد علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال و آینده‌اش در این فدراسیون ورزشی گفت: من رویکرد علی کفاشیان را در هفت، هشت ماه پایانی دوره ریاستش بر فدراسیون فوتبال قابل قبول می‌دانم اما قبل از آن را نه. بهر حال اگر ایشان در برخی کار و تصمیم گیری‌های خود تجدیدنظر کند، عملکردی بهتر خواهد داشت.

وی حضور هادی آیت الهی در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را از دیگر اتفاقات مثبت انتخابات این فدراسیون خواند و گفت: آقای آیت اللهی سال‌ها در اداره کل تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان فارس به عنوان رئیس زحمت کشیده و شخصی صددرصد فوتبالی و ورزشی است. با حضور ایشان و افرادی که نام بردم هیئت رئیسه فوتبالی و تخصصی‌تر شده و این را می‌توان به فال نیک گرفت اما برای بهتر شدن عملکرد فدراسیون باید واقع بینانه‌تر عمل شود، اتاق فکری تشکیل و کارها علمی‌تر و تخصصی‌تر دنبال شود.

"با شرایط موجود آیا کفاشیان می‌تواند به فعالیت خود در فدراسیون فوتبال ادامه دهد؟"، مایلی کهن در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: اینها را من نمی‌دانم و به من ربطی ندارد که آقای کفاشیان می‌ماند یا می‌رود. من امیدوارم هر اتفاقی که قرار است بیفتد صرفا به نفع فوتبال باشد.

وی همچنین بر لزوم اجرای قانون اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ما در ایران قانون خوب کم نداریم اما جاری شدن قانون برای همه یکسان نیست و قانون بر اساس زر و زور منعکس می‌شود.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص عملکرد این تیم در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 گفت: نتایجی که تیم ملی گرفته، اصلا خوب نبوده است. ما در 6 دیداری که در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا انجام داده‌ایم به سه پیروزی رسیده و سه تساوی کسب کرده ایم. از بین سه برد ما، دو پیروزی مربوط به بازی با اندونزی است که به همه تیم‌های هم‌گروه ایران باخته و دیگر برد ما مربوط به دیدار خانگی با بحرین است که حریف از ثانیه 30 بازی 10 نفره شد.

وی افزود: ما در آخرین لحظه با تیم ملی بحرین، آنهم در شرایطی که این کشور درگیر بحران داخلی بود، مساوی کردیم. با این وجود برخی از عملکرد تیم ملی تعریف و تمجید کردند و گفتند این تیم خوب کار کرده است. در قطر با تیم ملی این کشور مساوی کردیم، جشن گرفتیم. در تهران با قطر مساوی کردیم، جشن گرفتیم. همه اینها بیانگر آن است که در مرحله سوم از مسابقات انتخابی جام جهانی خوب کار نکرده‌ایم و من در این خصوص هشدار می‌دهم که اگر ما به همین منوال در مرحله چهارم رقابت‌ها حضور یابیم، علی رغم اینکه در گروه خوبی هستیم، توفیقی نخواهیم داشت.

مایلی کهن در ادامه تصریح کرد: از یکطرف بازی‌های لیگ فشرده برگزار می‌شود آنهم با این توجیه که کی‌روش می‌خواهد برای آماده سازی تیم ملی زمان را از دست ندهد از طرف دیگر این مربی ناگهان دو ماه از ایران می‌رود و کسی از او نمی‌پرسد که کجا رفتی. کی‌روش در این مدت که در ایران بوده فقط دو بار برای تماشای بازی‌های لیگ به تبریز و بندرانزلی رفته است اما برای تماشای بازی فلان کس به اروپا می‌رود.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با طرح این موضوع که "مشکل ما این است که هم پول‌مان را می‌دهیم و هم اعتبارمان را"، تصریح کرد: درست است که تیم ملی ما به عنوان تیم نخست گروه خود به مرحله چهارم انتخابی جام جهانی رفت اما در میان تیم‌های اول ضعیف‌‍ترین تیم بودیم. من بازهم تاکید می‌کنم نتایج تیم ملی هشداردهنده است و باید با آمادگی بیشتر در مرحله بعدی جام جهانی حاضر شویم.