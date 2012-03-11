به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود معرفی برگزیدگان و مراسم اختتامیه این دوره از جایزه شعر نیما در زمستان امسال برگزار شود که اجرای این برنامه به اردیبهشت ماه سال 91 موکول شده است. این دوره جایزه نیما با هدف بررسی و انتخاب مجموعه شعر برگزیده دهه 80 کار خود را آغاز کرده است.

در مرحله داوری این دوره، 30 داور با دبیرخانه جایزه شعر نیما همکاری داشتند و در مرحله دوم هم 5 داور با این جایزه همکاری کردند. نتیجه نهایی این جایزه انتخاب یک تا 3 شاعر برگزیده به عنوان برندگان نهایی جایزه شعر نیما خواهد بود. تا امروز نتیجه داوری‌های هر دو مرحله مشخص شده است.

هدف این جایزه انتخاب اسامی 15 تا 50 نفر از شاعران برگزیده دهه 80 بوده که داوران و هیئت اجرایی این جایزه، در مرحله مقدماتی داوری‌ها، 25 مجموعه شعر را از 25 شاعر انتخاب کردند و این تعداد وارد مرحله دوم داوری شدند که از آن‌ها یک تا 3 شاعر به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

مسئولان جایزه ادبی نیما، امیدوارند طبق برنامه‌ها نتایج مرحله اول و دوم داوری‌ها را به صورت رسمی اعلام کرده و با فاصله چند هفته مراسم اختتامیه را برگزار کنند.