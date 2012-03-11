سال 91 سال بهبود خدمات اداری در شهرداری تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین روز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز تصریح کرد: ارزیابی مداوم و مستمر عملکرد و خدمات رسانی در مناطق و سازمانهای تابعه ، تلاش برای اجرای پروژه های عمرانی خدماتی با نگاه مسوولانه ، بسیج تمامی امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مجموعه برای ارایه خدمات بهینه به شهروندان، توجه به توسعه خدمات محلیه ای و شهری ، برنامه ریزی برای ارتقای سطج راه زندگی مردم ، تکیه بر اضباط و وجدان کاری در خدمات رسانی ، عزم جدی در توسعه حکل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه و در یک کلام حاکمیت شهروند مداری در روند خدمات رسانی از مهم ترین شاخص ها و اصول خدمات رسانی شهرداری تبریز در سال آینده خواهد بود و این اصول به تمامی مدیران و پرسنل مجموعه ابلاغ شده است.
وی در عین حال میزان رضایتمندی و ارتقای سطح مشارکت شهروندان تبریزی با مجموعه شهرداری را منوط به افزایش خدمات و نیز رعایت این شاخصها دانست و از مدیران این مجموعه خواست در سال 91 که سال آغازین اجرای برنامه تبریز 95 به شمار می رود این تاکیدات را سرلوحه کار خود قرار دهند و در راستای افزایش رضایتمندی مردم حرکت کنند.
مهندس وحید کیا پیش از این عهده دار مدیرعاملی سازمان ترافیک شهرداری تبریز بود.
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