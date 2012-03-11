سال 91 سال بهبود خدمات اداری در شهرداری تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین روز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه معاون حمل و نقل و مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز تصریح کرد: ارزیابی مداوم و مستمر عملکرد و خدمات رسانی در مناطق و سازمانهای تابعه ، تلاش برای اجرای پروژه های عمرانی خدماتی با نگاه مسوولانه ، بسیج تمامی امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مجموعه برای ارایه خدمات بهینه به شهروندان، توجه به توسعه خدمات محلیه ای و شهری ، برنامه ریزی برای ارتقای سطج راه زندگی مردم ، تکیه بر اضباط و وجدان کاری در خدمات رسانی ، عزم جدی در توسعه حکل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه و در یک کلام حاکمیت شهروند مداری در روند خدمات رسانی از مهم ترین شاخص ها و اصول خدمات رسانی شهرداری تبریز در سال آینده خواهد بود و این اصول به تمامی مدیران و پرسنل مجموعه ابلاغ شده است.

وی در عین حال میزان رضایتمندی و ارتقای سطح مشارکت شهروندان تبریزی با مجموعه شهرداری را منوط به افزایش خدمات و نیز رعایت این شاخصها دانست و از مدیران این مجموعه خواست در سال 91 که سال آغازین اجرای برنامه تبریز 95 به شمار می رود این تاکیدات را سرلوحه کار خود قرار دهند و در راستای افزایش رضایتمندی مردم حرکت کنند.

شهردار تبریز طی حکمی مهندس یعقوب وحیدکیا را به عنوان معاون جدید حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز منصوب و از خدمات دکتر روشنی معاون سابق حمل و نقل و ترافیک این مجموعه قدردانی کرد.



مهندس وحید کیا پیش از این عهده دار مدیرعاملی سازمان ترافیک شهرداری تبریز بود.



همچنین شهردار تبریز در حکم ابلاغی خود دکتر عادلی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان ترافیک شهرداری تبریز منصوب و از خدمات مهندس وحید کیا مدیرعامل سابق این مجموعه قدردانی کرد.

عادلی پیش از این شهردار منطقه 4 شهرداری تبریز بود.