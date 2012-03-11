مواضع جدید اپوزیسیون خارج نشین پس از بیعت با شاه‌ سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن امروز (یکشنبه) گفتگویی با "امیر جهانشاهی" که وی را رهبر جنبش سبز دانسته منتشر کرده است. وی در گفتگو با این رسانه نزدیک به آل سعود مواضعی را اتخاذ کرده که به نظر می رسد بی ارتباط با شرکت برخی رهبران اپوزیسیون در ضیافت اخیر شاه سعودی و دریافت هدیه چندمیلیون دلاری ملک عبدالله نباشد.

الشرق الاوسط این مهره اپوزیسیون را یک تاجر برجسته معرفی کرده که در سال 1979 (پیروزی انقلاب اسلامی) خاک ایران را ترک کرده و از آن زمان تاکنون در جبهه مخالفان لندن و پاریس نشین قرار داشته است. پدر وی آخرین وزیر دارایی رژیم پهلوی بود.

جهانشانی در این گفتگو تمایلات ضد ایرانی خود را به خوبی نشان داده و جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل پیشگیری دانسته است. وی حتی ادعا کرده در صورت حمله به ایران برخی جریانهای داخلی دست به اقدام مسلحانه برای سرنگونی نظام خواهند زد. وی همچنین جنبش سبز خارج نشین را حرکتی جدا از جنبش سبز اصلاح طلبان مخالف در ایران معرفی کرده است.

این مهره اپوزیسیون در گفتگو با الشرق الاوسط تلاش کرده اتهاماتی را به روابط تاریخی و چند صد ساله ایران و سوریه وارد کند. وی در پاسخ به سوالی درباره روابطش با رژیم صهیونستی، این مسئله را انکار نکرده و آن را حتی نقطه قوت اپوزیسیون می داند.

جهانشاهی در پاسخ به این سوال که میزان توان جنبش خود را در ایران چقدر ارزیابی می کنید و آیا شما قادر به تغییر نظام هستید، اظهار داشت: اگر آمادگی این مسئله را داشتم، تاکنون دست به اقدام عملی زده بودم. انجام کودتا روند طولانی مدتی است که به آمادگی برای جنگ شبیه است. البته ما دو سال پیش با تصمیمی کوچک (اشاره به دروغ تقلب در انتخابات) آن را آغاز کردیم و فهمیدیم که بدون کمک عناصر داخل نظام، سرنگونی آن ممکن نیست.

وی در ادامه ادعا کرد: در طی دو سال اخیر ماموریت من هماهنگی تماسهای میان آنها (مخالفان داخل و خارج) بود و امروز ما شبکه قابل اعتنایی در نهادهای کشور و درون اتحادیه ها داریم.

امیر جهانشاهی که چند ماه پیش در یکی از عملیاتهای محرمانه اطلاعاتی ایران گرفتار شده بود و اعترافات مهمی را عنوان کرده بود با اذعان به نداشتن پایگاه در میان جوانان ایران اسلامی طی سالهای اخیر، ادعا کرد هم اکنون این قشر جوان با خواسته های وی همراه هستند.