به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد امروز صبح در جریان دور چهارم سفر استانی به البرز و در جمع مردم کرج گفت: دنیا بدانید بیش از 30 سال است مردم ایران پای آرمان های خود ایستاده و خسته نشده اند.

وی افزود: خدا را شاکرم در آستانه نوروز به استان البرز سفر کردیم و باید دنیا بداند نوروز سنتی الهی است که ریشه در عشق و ارادت و عدالت دارد.

وی آئین های نوروز را سرشار از توحید، عدالت، همبستگی ، زندگی اجتماعی و با هم زندگی کردن دانست.

احمدی نژاد پایه گذاری نوروز توسط ایرانیان را پیام آور یک پیام واقعی و آن نو شدن و تولد دوباره ، با امید و محبت و آغاز یک تلاش جدید است.

رئیس جمهور گفت: بدون تردید پایه گذاری نوروز از الهامات الهی بوده است و جامعه جهانی آگاهانه و بر اساس انتخاب نوروز را جشن جهانی اعلام کرده و از همه ملت ها خواسته است نوروز را همراه ملت ایران جشن بگیرند.

احمدی نژاد نکته کلیدی در نوروز را آفرینش نو و انسانها را شایسته زندگی متعالی دانست و گفت: خدا ، انسان را عزیز مخلوقات کرده و این در حالیست که زندگی وعده داده شده الهی هنوز محقق نشده است.

رئیس جمهور غفلت، مستکبران و شیطنت ها و خودخواهی ها را عامل به تاخیر افتادن وعده الهی خواند وادامه داد: انسان توانایی بروز و شکوفایی تمام استعدادهایی را دارد که همچون نوروز برای انسانها حقیقت توحید و عدالت را آشکار می کند.

وی انسانها را وارث انبیا خواند و با آرزوی فرج مهدی موعود(عج) اظهار داشت: از القاب آن حضرت خرمی دوران است.

وی بهار هر سال را نشانه ای از ظهور خواند و با بیان این که بهار حقیقی در گرو ظهور امام زمان است، اظهار داشت: بهترین دعا در لحظه تحویل سال دعای فرج است.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش استقرار عدالت را مهمترین وظیفه دولت خواند و تاکید کرد: کمال و آرامش انسان در گرو برقراری عدالت است.

وی با بیان اینکه در صورت نبود عدالت فرصت های شکوفایی استعدادها از میان می رود تاکید کرد: دولت تلاش می کند فرصت رشد اجتماعی بهتر را برای مردم توام با امنیت خاطر و آرامش فراهم کند.

رئیس جمهور عدالت را بعد از دعوت به توحید مهمترین وظیفه انبیاء الهی خواند و گفت: خرمی دورانها و بهار حقیقی با نام عدالت گستر عجین شده است.

وی در ادامه با برشمردن مزایای عدالت گستری ، اجرای عدالت را سنگین ترین وظیفه دولت برشمرد.

احمدی نژاد گفت: از ابتدای تاریخ گروهی از مردم بر عدالت پافشاری کرده اند و قلدرها و آدم های بی کفایتی که می خواهند بدون تلاش بیش از حق خود و نامحدود از ثروتهای ملی استفاده کنند در برابر آن جماعت صف آراسته اند.

وی پاکی و عدالت را از تاکیدات امام راحل برشمرد و گفت: نباید عده ای خود را مالک دنیا بدانند و ثرت های دنیا را غارت کنند.

رئیس جمهور تحمیل سخت ترین جنگ صد ساله اخیر توسط مستکبران به ایران را جنایتی برشمرد که مستکبران و مخالفان عدالت با بهانه های گوناگون نسبت به ایران ابراز داشتند و گفت: می خواهم با ملت ایران تجدید عهد کنم و بگویم تا آخرین نفس به رغم همه فشارهای جهانی در کنار شما هستم ، تا استقرار عدالت اتفاق بیافتد.

وی اجرای عدالت را نیازمند اجرای طرح های گوناگون خواند و گفت: اجرای طرح های هدفمندی یارانه ها در همین راستا بوده است.

احمدی نژاد اجرای این طرح را در گام اول موفق خواند و ادامه داد: این طرح باید تا آخر ادامه یابد و من از روزهای اول می دانستم قدرت های بزرگ که مخالف پیشرفت کشور هستند و عده ای نیز که در داخل منافع شان به خطر افتاده بود به یاس آفرینی روی می آورند، اما با اجرای موفق طرح تصمیم به ایجاد عملیات روانی و آسیب زدن به طرح گرفتند.

احمدی نژاد ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت: عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.

وی قصد این عده را جلوگیری از آرامش در فضای اقتصادی کشور خواند و گفت: ما برای جهش اقتصادی و اجرای عدالت آماده ایم و طراحی های دشمنان ناکام خواهد ماند.

رئیس جمهور تحریم ایران از سوی شیطان بزرگ را ناکام خواند و گفت: هیچ مشکل حادی در کشور وجود ندارد و پایه های اقتصاد کشور محکم است و این دولت با این ملت بر تمام مشکلات غلبه خواهد کرد.