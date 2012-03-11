توفیقات جبهه متحد با جبهه پایداری قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمد نبی حبیبی که دراجلاس سراسری دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت با بیان اینکه اتحاد مطلوبی میان اصولگرایان در انتخابات مجلس به وجود نیامد اظهار داشت: حزب موتلفه اسلامی همواره به دنبال محوریت روحانیت برای رسیدن به وحدت بوده و هست و از راهی که رفته ایم هیچگاه پشیمان نخواهیم شد و همواره بر همگرایی با جامعتین پایبند خواهیم بود.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: وجود حضرت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در میدان انتخابات تنها به دلیل احساس تکلیف شرعی بوده است، موضوع فتنه، جریان انحرافی و اصلاح طلبان در سال گذشته تمام نشده بود و به همین دلیل ما تاکید بر وحدت داشتیم.

وی توفیقات جبهه متحد اصولگرایان در سراسر کشور با جبهه پایداری را غیر قابل مقایسه دانست و بیان داشت: نباید توفیقات جبهه پایداری را منکر شویم اما در مجموع جبهه متحد اصولگرایان در کشور موفق تر بوده است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص علی مطهری تصریح کرد: من پایه های فکری آقای مطهری را اصولگرا می دانم اما مواضع حزب موتلفه اسلامی و آقای مطهری متفاوت است، آقای مطهری اگر در مساله ای به نتیجه برسد حرفش را می گوید اما حزب موتلفه اسلامی نمی تواند بدون نگاه کردن به جوانب حرف بزند.

حبیبی همچنین در خصوص محمد رضا باهنر نیز اظهار داشت: حرف هایی که در مورد هماهنگی آقای باهنر با جریان فتنه زده می شود بی انصافی و ظلم بزرگی در حق ایشان است ، آقای باهنر حتی در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی نیز با آنها در تضاد بوده و هیچگاه در مقابل فتنه سکوت نکرد و باهنر در مقابله با فتنه همان راهی را رفت که ما رفتیم.

وی افزود: مواضع آقای باهنر همواره ضد انحراف، ظلم، فساد و فتنه بوده است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تشکر از مردم در انتخاب دوباره اصولگرایان برای مجلس نهم گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای حماسه دیگری را در کشور رقم زد، سیلی سختی که مردم به دشمنان نظام زدند با مدیریت کارآمد و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب بود.

