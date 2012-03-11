50 کارتن داروی قاچاق غیرمجاز در نوشهر کشف شد

محمد علی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش سربازان گمنام و نیروهای عملیاتی سپاه با شناسایی دو انبار بزرگ بیش از 50 کارتن دارو غیر مجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این عملیات چهار نفر که در امر توزیع و جابجایی داروهای غیر مجاز مرتبط بوده‌ دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

قمی با اشاره به سودجویی و سو ‌استفاده افراد دستگیر شده در امر قاچاق داروهای غیر مجاز عنوان داشت: عمده این داروهای توقیف شده، با توجه به شرایط تحریمی برخی داروها و مصارف خاص دارویی در حوزه‌های ترک اعتیاد، مسائل جنسی و سیستماتیک روح و روان است.

فرماندار نوشهر گفت: ارزش ریالی اقلام دارویی توقیف شده بالغ بر پنج میلیارد ریال است.

