به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن ابوترابی فرد در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهمترین قانون مجلس هشتم که می تواند در راستای جهاد اقتصادی نقش ایفا کند هدفمندی یارانه ها بود، گفت: با همکاری دولت و مجلس این قانون نهایی شد و اگر با همت مسئولان درست اجرا شود در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور موثر است.

معاون قوانین رئیس مجلس افزود: مهمترین مسئله کشور، مسئله اقتصادی است و امروز که کاروان عظیم علمی در کشور به راه افتاده و کشور دارای قدرت سیاسی و دفاعی خوبی است، باید جمهوری اسلامی به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق برنامه پنجم توسعه می تواند قدرت اقتصادی ایران را تضمین کند.

ابوترابی فرد در خصوص برنامه مجلس نهم گفت: برنامه مجلس نهم باید با هماهنگی دولت و با عزمی جدی در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه باشد تا گام بلندی در جهت تحقق سند چشم انداز برداشته شود.

وی در خصوص تصویب طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت های دولت در فروردین و اردیبهشت 91 گفت: در سالهای 90 و 91 دولت بودجه سالانه را با فاصله معنادار به مجلس تقدیم کرد و امکان بررسی بودجه برای مجلس فراهم نبود.

نماینده قزوین افزود: مجلس برای اینکه امکان هزینه ها برای دولت در دو ماه ابتدایی سال 90 فراهم شود همچون سال گذشته به دولت اجازه داده شد از منابع مشخص استفاده کند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحداصولگرایان در خصوص احتمال ارائه لیست مشترک جبهه متحد و جبهه پایداری در آستانه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران نیز گفت: امروز بعد از ظهر نشست 8+7 برگزار می شود و گزینه های مختلفی که در این مورد قابل بررسی است مورد بحث قرار می گیرد و تصمیمی در راستای مصالح کشور اتخاذ می شود.