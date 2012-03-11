اعطای بورس تحصیلی دانشگاه تهران به خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد رهبر امروز در نشست خبری هیات رئیسه دانشگاه تهران با اعلام این خبر افزود: برای خبرنگارانی که حداقل سه سال سابقه خبرنگاری دارند یک آزمون اختصاصی در رابطه با خبرنگاری برگزار می شود.

وی افزود: این آزمون در رشته های مرتبط با رسانه، مانند مدیریت رسانه، مطالعات فرهنگ و رسانه، فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شماره 2 تهران گرفته می شود و برای افرادی که در این دوره پذیرفته شوند 30 درصد تخفیف شهریه داده می شود.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: اما دانشجویانی که در حین تحصیل بتوانند رتبه اول را کسب را کنند، بورس تحصیلی دانشگاه به آنها داده می شود.

به گزارش مهر، دانشگاه تهران شماره 2 پردیس این دانشگاه واقع در کرج است که نسبت به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه اختصاصی و با پرداخت شهریه دانشجو می پردازد.