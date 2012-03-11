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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

فرهاد رهبر خبر داد؛

اعطای بورس تحصیلی دانشگاه تهران به خبرنگاران

اعطای بورس تحصیلی دانشگاه تهران به خبرنگاران

رئیس دانشگاه تهران از اعطای بورس تحصیلی به خبرنگاران در دانشگاه شماره 2 تهران خبر داد و گفت: برای این افراد آزمون اختصاصی در رشته های مرتبط با رسانه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد رهبر امروز در نشست خبری هیات رئیسه دانشگاه تهران با اعلام این خبر افزود: برای خبرنگارانی که حداقل سه سال سابقه خبرنگاری دارند یک آزمون اختصاصی در رابطه با خبرنگاری برگزار می شود.

وی افزود: این آزمون در رشته های مرتبط با رسانه، مانند مدیریت رسانه، مطالعات فرهنگ و رسانه، فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شماره 2 تهران گرفته می شود و برای افرادی که در این دوره پذیرفته شوند 30 درصد تخفیف شهریه داده می شود.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: اما دانشجویانی که در حین تحصیل بتوانند رتبه اول را کسب را کنند، بورس تحصیلی دانشگاه به آنها داده می شود.

به گزارش مهر، دانشگاه تهران شماره 2 پردیس این دانشگاه واقع در کرج است که نسبت به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه اختصاصی و با پرداخت شهریه دانشجو می پردازد.

کد مطلب 1557163

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