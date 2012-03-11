مردم استان تهران 900 میلیون تومان در جشن نیکوکاری کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مکرمی افزود: بر اساس آخرین آمار و گزارشهای رسیده، تا کنون مردم نوع دوست استان تهران بیش از 900 میلیون تومان به جشن نیکوکاری کمک کرده اند.

آمار نهایی کمکهای مردمی اعلام می شود

وی عنوان کرد: آمار کمکهای مردم در مدارس هنوز نهایی نشده است که با نهایی شدن این آمار مبلغ کمکها افزایش می یابد که طی روزهای آینده آمار نهایی اعلام خواهد شد.

این مسئول افزود: این کمکها از طریق 600 پایگاه امدادی، تعدادی از مدارس که آمار نهایی را اعلام کرده اند، بسیج و مصلیهای نماز جمعه به دست آمده است.

میز خدمت در 33 دستگاه اجرایی استان تهران مستقر شد

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران گفت: میز خدمت در 33 دستگاه اجرایی استان تهران مستقر شد.

اکبر هوشمند افزود: کوتاه کردن فرآیند انجام کارههای اداری و تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع از مهمترین کارکردهای میز خدمت در ادارات است.

وی گفت: در مرحله اول انجام این طرح در 33 دستگاه اجرایی استان میز خدمت مستقر شده و در سال آینده نیز این روند در دیگر دستگاههای اجرایی استان به انجام خواهد رسید.

این مسئول ادامه داد: نظارت و ارزیابی بر خدمت رسانی مطلوب و نحوه عملکرد میزهای خدمت مستقر شده در دستگاههای اجرایی با جدیت از سوی استانداری انجام می گیرد.

وی یادآور شد: اداره کل جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش شهرستانهای استان و اداره کل بازنشستگی استان براساس ارزیابیهای صورت گرفته در مرحله اول به لحاظ ارائه خدمات به موقع به ارباب رجوع منطبق با ضوابط و مقررات بخشنامه مربوط نسبت به سایر دستگاهها پیشگام بوده اند.

نمایشگاههای بهاره شهر تهران تا پایان سال دایر است

معاون برنامه ‌ریزی استانداری تهران گفت: سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و مواد پروتئینی در مصلای، حکیمیه و بوستان ولایت تا پایان سال دایر است.

نعمت‌الله ترکی افزود: تمام نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در شهرستانهای استان تهران دایر است.

وی با اشاره به اینکه سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مصلا، بوستان ولایت و حکیمیه در شهر تهران تا پایان سال دایر است بیان کرد: اجناس نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تا ۲۰ درصد تخفیف به مردم ارائه می‌شود.

ترکی اظهار داشت: ۴۷۰ غرفه از طریق اتحادیه ها تا پایان سال جاری در سطح شهر تهران فعال هستند.

وی ادامه داد: ۱۶۷ میدان میوه و تره‌بار محصولات را به صورت مستقیم عرضه می ‌کنند و مشکلی برای عرضه مواد پروتئینی، لبنیات و دیگر مایحتاج مردم تا پایان سال وجود ندارد.

برگزاری همایش "ضرورتها و بایسته های تبلیغ" در مجتمع کوثر تهران

همایش ضرورتها و بایسته های تبلیغ با حضور استادان و طلاب مجتمع کوثر، وابسته به تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: بعثت رسول الله، نصب ولی الله، قیام ثار الله، نهضت روح الله و ظهور بقیه ‌الله، پنج حادثه مهم نظام هستی است.

حجت الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر شناخت بعثت و سنت پیامبر ادامه داد: شناخت امام زمان(عج)، انطباق زندگی خود با زندگی ایشان، نشر معارف حضرت، حفظ تفکر مهدی گرایی و نگاه امید بخش به آینده، از وظایف ما در زمینه سازی ظهور بقیه‌الله است.

در این مراسم به دو مقاله برتر با موضوع "دشمن شناسی و ضرورت تبلیغ فرهنگ اسلامی در جهان معاصر" و "نقش زنان در تبلیغ جامعه" جوایزی اهدا شد.