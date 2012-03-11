پایگاه ‏های ساماندهی حادثه‏ دیدگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم امیدیان صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل جمعیت هلال‏احمر استان سمنان گفت: علاوه بر این پایگاهها، نزدیک‏ترین مدرسه در جوار بیمارستان‏ها برای اسکان بازماندگان تا زمان بهبودی حادثه‏دیدگان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در قالب تفاهم نامه ای با میراث فرهنگی استان سمنان در این راستا 14 پایگاه پیش بینی شده است، گفت: این پایگاهها با هدف جلوگیری از موازی کاری پایگاههای مشترک با میراث فرهنگی است.

امیدیان از ایجاد پایگاه امداد هوایی استان سمنان نیز خبر داد و گفت: این پایگاه در زمینی به وسعت 10 هکتار در مسیر سمنان - دامغان ایجاد شده و نوروز امسال بالگرد در آنجا مستقر می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ایجاد این پایگاه یک میلیارد ریال هزینه شده اظهار داشت: سه میلیارد ریال اعتبار دیگر برای ایجاد این پایگاه امداد هوایی تخصیص یافته است.

امیدیان با اعلام این مطلب که این سازمان در ایام نوروز در قالب دو طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران فعالیت دارد، گفت: جمعیت هلال‏احمر استان سمنان برای ارائه این خدمات آمادگی کامل دارد و تمهیدات لازم را اندیشیده است.

مدیر عامل جمعیت هلال‏احمر استان سمنان با بیان اینکه 20 چادر راهنمای مسافران نوروزی در استان سمنان از جمله در ورودی‎‏های شهر و مراکز پرتردد بر پا می‏شود، افزود: همچنین 10 خیمه نماز برای مسافران نوروزی در این استان پیش‏بینی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین چهار چادر خدمات رسانی ویژه گشت امدادی خواهران، ایجاد شده است.

امیدیان گفت: برای اولین بار نقشه های کامل شهرها و استان سمنان نیز بین مسافران توزیع می شود و در این ارتباط بین حدود 40 هزار نقشه آماده شده است.

وی همچنین از توزیع 100 هزار بوروشور در ایام نوروز بین مسافران خبرداد و اظهار داشت: برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان، اعطای هدایا به نخستین مسافرانی که به چادرهای هلال احمر مراجعه ‏کنند، برپایی سفره هفت‏سین، فراهم کردن تجهیزات کامل برای چادرهای هلال احمر از مهمترین اقدامات این جمعیت در ایام نوروز است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تامین چهار ست اطفای حریق و استفاده از امکانات شهرداریها برای اطفای حریق در جاده ها را نیز از دیگر اقدامات برشمرد.

امیدیان از افزایش تعداد پایگاه‏های ثابت استان سمنان در نوروز امسال نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: سه پایگاه ثابت به تعداد پایگاه‏های ثابت سال قبل اضافه شده است.

وی تصریح کرد: این سه پایگاه ثابت در محورهای شاهرود- سبزوار، گرمسار- قم و دامغان- جندق مستقر می‏شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین از امضای تفاهم مشترک با آموزش و پرورش و دانشگاه‏های علوم پزشکی سمنان و شاهرود در خصوص اسکان موقت مصدومان جاده‏ای در ایام نوروز خبر داد.

امیدیان در پایان با اشاره به این توافقنامه، از در اختیار گرفتن چهار مدرسه برای اسکان موقت مصدومان جاده‏ای خبر داد و اظهار داشت: این مدارس در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین(ع) سمنان، امام خمینی(ره) گرمسار، رضایی دامغان و امام حسین(ع) شاهرود قرار دارند.