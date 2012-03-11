امداد رسانی به 308 حادثه دیده در خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سالانه بالغ بر 20 هزار تن شیر خام به ارزش تقریبی 150 میلیارد ریال از این استان خارج می شود.

غلامرضا هادربادی افزود: سالانه حدود 113 هزار تن شیر خام در خراسان جنوبی تولید می شود 88 درصد آن مربوط به دام سنگین و مابقی متعلق به گوسفند و بز است.

وی با بیان اینکه فقط بخشی از شیر تولیدی استان قابل جمع آوری و فرآوری در صنایع لبنی است افزود: میزان جذب شیر توسط کارخانجات و کارگاه های فرآوری لبنی حدود دو هزار تن در ماه و میزان شیر جمع آوری شده توسط مراکز جمع آوری شیر دو هزار و 300 تن است.

وی در خصوص وضعیت دامپروری استان اظهار داشت: در پایان سال 89 جمعیت دامی (دامدار و عشایر ) حدود سه میلیون و 300 هزار واحد دامی برآورد شده که از این تعداد حدود 110 هزار راس گاو و گوساله ، 24 هزار نفر شتر و دو میلیون و 886 هزار راس دام سبک است.

به گفته وی خراسان جنوبی دارای 436 واحد دامپروری صنعتی به ظرفیت کل 40 هزار راس است که 228 واحد آن مربوط به گاو شیری ، 120 واحد پروار بندی گوساله و مابقی آن پرواربندی بره هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در باره تعداد کارخانه های تولید فرآوری شیر در استان بیان کرد: در شهرستانهای بیرجند و قاین هر کدام دو واحد کارخانه، و شهرستانهای فردوس و سرایان هر کدام یک واحد کارخانه شیر وجود دارد.

هادربادی در خصوص ارائه تسهیلاتی به دامداران در حال فعالیت و یا متقاضیانی که بخواهند دامداری تاسیس کنند گفت: دامدارانی که پروانه تاسیس پروار بندی گوساله و گوسفند در اختیار دارند می توانند جهت دریافت تسهیلات بانکی به منظور احداث و بهره برداری واحد دامداری از طریق جهاد کشاورزی به بانکهای عامل معرفی شوند.

وی اضافه کرد: همچنین واحدهای دامداری فعال موجود که دارای پروانه بهره برداری هستند می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

وجود 402 منبع آبی در خراسان جنوبی

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از وجود 402 منبع آبی در این استان خبر داد و گفت: در سال جاری نسبت به سال 84 تعداد چاه‌های حفر شده 117 مورد افزایش داشته است.

علی ‌اکبر بسکابادی با بیان اینکه تعداد منابع آبی استان در سال 84 بالغ بر 285 مورد بود، اظهار داشت: در سال 85 این تعداد به 338، در سال 86 به 360، در سال 87 به 370، در سال 88 به 382 و در سال 89 به 395 رسید.

وی ادامه داد: در طی سال‌های 84 تا 89 بر تعداد منابع آب شامل چشمه و قنات افزوده نشده ولی حفر چاه عمیق به تعداد 117 حلقه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: این آمار حکایت از تداوم پدیده خشکسالی در خراسان جنوبی دارد که باید همه مردم به ویژه مشترکان روستایی در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

بسکابادی تاکید کرد: تا ابتدای امسال 245 حلقه چاه، 44 دهنه چشمه و 113 رشته قنات در استان مجموع منابع آبی استان را شامل می‌شوند.

وی ضریب بهره‌وری از آب آشامیدنی سالم در طول برنامه چهارم توسعه در استان را تشریح و در مقایسه با ضریب کشوری افزود: رشد این ضریب در استان از ابتدای سال 83 تاکنون 28.79 درصد و در کشور 18.19 درصد بوده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال 83 ضریب بهره‌مندی از آب سالم در استان 38 درصد و در کشور 58 درصد بود که در ابتدای امسال این میزان در استان به 66.79 و در کشور به 76.19 درصد رسیده است.

بسکابادی گفت: شاخص بهره‌ مندی از آب آشامیدنی سالم در روستاهای استان تا ابتدای نیمه نخست امسال نیز 67.92 درصد گزارش شده است.

امداد رسانی هلال احمر استان به 308 حادثه جاده ای

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: امیدآفرینان جمعیت هلال احمر که در پایگاههای امداد جاده ای هر روزه آماده خدمت رسانی به مردم و مسافران هستند از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه با پوشش 308 حادثه و سانحه جاده ای توانستند به 660 مجروح رسیدگی کنند.

محمد رحیم شهریاری افزود: 213 نفرکه دارای جراحات سطحی بودند سرپائی درمان و 447 نفر را برای درمان بیشتر به مراکز درمانی و بیمارستانی اعزام کردند و 200 نفر نیز اسکان موقت شدند.

وی عنوان کرد: در این مدت بیش از 320 خانوار از خدمات امدادگران هلال احمر در پایگاههای جاده ای بهره مند شدند.

وی بیان داشت: تعداد فوتی های 11 ماه گذشته در حوادث جاده ای خراسان جنوبی نیز 30 نفر بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 12 پایگاه امداد و نجات جاده ای در خراسان جنوبی فعال است که در هر پایگاه یک دستگاه خودرو و یک دستگاه آمبولانس بوسیله دو نجاتگرکادر و سه نجاتگر داوطلب در محورهای مواصلاتی استان حوادث و سوانح را پوشش می دهند.

شهریاری بیان کرد: محور بیرجند – قاین از ابتدای سال تا بهمن ماه شاهد بیشترین حوادث جاده ای بوده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این فعالیتها تیمهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اعزام به مناطق سیل زده و زلزله زده به آنان نیز کمک رسانی کردند.

وی گفت: داوطلبان و امدادگران این جمعیت با حضور در هفت مورد زلزله به 200 نفر از مردم روستاهای نهبندان و سربیشه امدادرسانی کردند.

این مسئول افزود: 55 دستگاه چادر امدادی بین این حادثه دیدگان توزیع شده است.

شهریاری یادآورشد: همچنین امدادگران هلال احمر در وقوع پنج مورد سیلاب و روان آب در استان 95 نفر را اسکان و جان 250 نفر را از برف و کولاک زمستانی نجات داد.