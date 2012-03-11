اماکن گردشگری مازندران میزبان آثار برگزیده کاریکاتور نوروز در ایران است

اسدالله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت انتخاب نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران، با بررسی450 اثر دریافتی از هنرمندان کشور، تعداد 145 اثر را برای داوری در مرحله نهایی برگزید.

وی بیان داشت: از میان 145 اثر منتخب جهت حضور در مرحله نهایی، 85 اثر در بخش نوروز در ایران، 25 اثر در بخش جهاد اقتصادی و 35 اثر در بخش بیداری اسلامی است.

محمدپور گفت: این جشنواره با حمایت و پشتیبانی ستاد تسهیلات نوروزی استانداری مازندران برگزار می شود.

دبیر نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران اظهار داشت: چندین نمایشگاه از آثار برگزیده مرحله نهایی این جشنواره همزمان با تعطیلات نوروزی در اماکن گردشگر پذیر استان برگزار می شود تا در معرض دید مسافرانی که از نقاط دور و نزدیک کشور به مازندران سفر کرده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران ساعت 10 صبح پنجشنبه 25 اسفند با حضور مسئولان و هنرمندان کشور و استان در آمفی تئاتر حوزه هنری مازندران برگزار می شود.

محمدپور گفت: نخستین جشنواره سراسری کاریکاتور نوروز در ایران به ابتکار حوزه هنری و مشارکت استانداری مازندران در ساری برگزار می شود.