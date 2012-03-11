زمین لرزه شرق کرمان خسارتی در بر نداشت

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: محمد آباد ریگان کانون زمین لرزه های شدید 4 و 4.6 ریشتری صبح یکشنبه بود که پس از وقوع این زمین لرزه ها گروههای بررسی به مناطق مختلف اعزام شدند و نتایج این بررسیها نشان داد که زمین لرزه هیچ خسارتی در بر نداشت.

وی تصریح کرد: زمین لرزه ها در مناطق مرتفع و کم جمعیت رخ داد با این وجود همیشه آمادگی لازم برای امداد رسانی به صدمه دیدگان در صورت بروز زمین لرزه احتمالی وجود دارد.

وی با اشاره به زمین لرزه های شش ریشتری سالهای اخیر ریگان گفت: حجم قابل توجهی از منازل مسکونی ریگان در دستور کار بازسازی قرار دارند و این روند به صورت مطلوب در حال انجام است.