طرح داناب فرهنگ سازی اصولی برای اصلاح الگوی مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمود درگاهی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارشناسان و مشاور تخصصی، طرح داناب در قزوین کلید خورد.

کیومرث دانشجو درمراسم افتتاح این طرح اظهارداشت: کشور ما با میانگین بارندگی 250 میلیمتر در سال در برابر بارش 850 میلیمتری جهانی در زمره مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعت و کشاورزی با محدودیت منابع آبی در استان مواجهیم.

وی افزود: بسیاری از دشت های کشور در حال قرار گرفتن در محدوده مناطق ممنوعه هستند و به دلیل افت آبهای زیرزمینی در صورت تداوم این روند در دهه آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: با مصرف بی رویه و افت آب زیرزمینی، منابع آب و خاک در معرض تهدید قرار گرفته و با کاهش منابع آبی و برداشت بی رویه با افزایش خطر زلزله، گسترش مناطق شوره زار، آلودگی منابع آبهای زیرزمینی روبرو هستیم به طوری که تنها کف شکنی چاهها میلیاردها تومان هزینه در برخواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: استانهایی که از منابع آب سطحی برخوردارند می توانند مشکلات خود را بهتر مدیریت و حل کنند اما در قزوین که منبع اصلی تامین نیاز آبی مردم آبهای زیرزمینی است نگران کمبود آب شرب در‌ آینده هستیم که باید با اجرای طرح های اصولی دغدغه را کم کنیم.

وی افزود: با اجرای طرح های مهم سد سازی در طول پنج سال آینده تلاش می کنیم کمبود و نیاز آبی استان تامین شود و اجرای طرح داناب با هدف گذاری دانش آموزان از کارهای فرهنگی است که در دراز مدت تاثیر مطلوبی در کاهش مصرف خواهد داشت.

این مسئول بیان کرد: دانش آموزان بیشترین آمادگی را برای پذیرش آموزش و فرهنگ سازی دارند و اگر بتوانیم دغدغه، مشکلات، پیامدها و ضرورت های اصلاح الگوی مصرف آب را از سنین کودکی و نوجوانی به دانش آموزان منتقل کنیم به اصلاح الگوی مصرف جامعه کمک کرده ایم.

دانشجو تصریح کرد: توانایی فراگیری دانش آموزان مقطع راهنمایی مطلوب و بالاست و اگر طرح داناب توسط مشاور به خوبی ترسیم و توسط معلمان بخوبی اجرا شود آثار ارزشمندی برجای خواهد گذاشت.