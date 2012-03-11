خراسان شمالی آماده بازسازی افغانستان است

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با مهر افزود: خراسان شمالی توانمندی های خوبی در بخش های مختلف دارد و می تواند نقش مهمی تامین نیازهای کشور افغانستان بر عهده گیرد.

وی گفت: سفر این هیئت در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و به منظور تعمیق روابط حسنه فی مابین و توسعه و تحکیم مناسبات تجاری صورت گرفته است.

حسینی اظهار داشت: در حال حاضر حجم تبادلات تجاری ایران و افغانستان در حدود یک هزار و 400 میلیون دلار برآورد می شود که این میزان می تواند در یک دوره 3 تا 5 ساله به 4 برابر رقم فعلی برسد.

وی تصریح کرد: بازرگانان و تجار خراسان شمالی به سبب دارا بودن موقعیت مطلوب تولیدی و نزدیکی به سایر مراکز تولی می تواند تمامی نیازهای تجار افغانستان را تامین کند.

ابراهیم حسینی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آماده برقراری ارتباط بین اعضای فعال در بازار افغانستان و واحدهای تولیدی و صنعتی این خراسان شمالی است.

وی ادامه داد: برای بازسازی افغانستان در تمام زمینه های مورد نیاز و کمک به عمران و آبادانی کشور دوست، برادر و همسایه بها حداکثر توان قدم به میدان گذاشته ایم.

هیئت تجاری اقتصادی افغانستان شب گذشته وارد خراسان شمالی شد و به مدت 3 روز ضمن بازدید از مراکز صنعتی و تجاری این استان، تفاهم نامه و قراردادهایی را با تجار و بازرگانان خراسان شمالی منعقد خواهند کرد.