هنرمندان رامسری مکان مناسب تمرینی ندارند

فرزاد مسرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان فعال و با ذوق این شهرستان یک متر فضا برای تمرین در اختیار نداشته و علت مسکوت ماندن جشنواره تئاتر رامسر همین موضوع است.

وی افزود: فرمانداری رامسر مترصد است تا زمین و یا مکان مناسبی را برای هنرمندان فراهم کند ولی متاسفانه تلاشهای افراد مسئول ثمری به همراه نداشته است.

این هنرمند رامسری با نوید برگزاری اردیبهشت تئاتر در این شهرستان تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم به نحو احسن و در یک مکان مناسب از مهمانان این جشنواره پذیرایی کنیم.

مسرور با ابراز قدردانی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر، خواستار کمک و مساعدت بیشتر سایر مسئولان به هنرمندان غربی ترین نقطه مازندران شد.