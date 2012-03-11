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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

مسرور:

هنرمندان رامسری مکان مناسب تمرینی ندارند

هنرمندان رامسری مکان مناسب تمرینی ندارند

رامسر - خبرگزاری مهر: یکی از فعالان عرصه تئاتر و بازیگری گفت: متاسفانه هنرمندان رامسری مکان مناسبی برای تمرین و تضارب آرا در این شهرستان ندارند.

فرزاد مسرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان فعال و با ذوق این شهرستان یک متر فضا برای تمرین در اختیار نداشته و علت مسکوت ماندن جشنواره تئاتر رامسر همین موضوع است.

وی افزود:  فرمانداری رامسر مترصد است تا زمین و یا مکان مناسبی را برای هنرمندان فراهم کند ولی متاسفانه تلاشهای افراد مسئول ثمری به همراه نداشته است.

این هنرمند رامسری با نوید برگزاری اردیبهشت تئاتر در این شهرستان  تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم به نحو احسن و در یک مکان مناسب از مهمانان این جشنواره پذیرایی کنیم.

مسرور با ابراز قدردانی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر، خواستار کمک و مساعدت بیشتر سایر مسئولان به هنرمندان غربی ترین نقطه مازندران شد.

کد مطلب 1557175

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