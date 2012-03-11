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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

فرهنگ خبر داد:

برگزاری مسابقه ریاضی شهرهای جهان در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مرحله سطح متوسط مسابقه ریاضی شهرهای جهان با سئوالات کمیته مرکزی مسکو در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر خانه ریاضیات آذربایجان شرقی گفت: با شرکت 150 نفر از دانش آموزان برگزیده استان این مسابقه همزمان با شهرهای اجرا کننده این آزمون در دنیا، در تبریز برگزار شد.

سیروس فرهنگ افزود: در مرحله مقدماتی تورنمنت ریاضی مسکو که در هفتم بهمن ماه برگزار شد، 600 نفر از دانش آموزان استان شرکت کردند که از بین آنان 150 نفر به مرحله سطح متوسط و پیشرفته راه یافتند.

وی گفت: مرحله پیشرفته این دوره از مسابقات در 28 اسفند ماه جاری همزمان با سایر شهرهای جهان برگزار می شود.

فرهنگ افزود: اوراق آزمون هر دو مرحله سطح متوسط و پیشرفته به شهر مسکو ارسال خواهد شد و چنانچه پس از اعلام نتیجه گروههای منتخب استان امتیاز لازم برای شرکت در مسابقه جهانی را کسب کنند، با دانش آموزان برگزیده 100 شهر جهان در مسکو که در مرداد سال آینده برگزار خواهد شد، به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 1557177

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