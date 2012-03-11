انتقال زندانیان از گوانتانامو به قطر؛ خوشبینی آمریکا برای صلح در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایمل فیضی" سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته در گفتگو با رویترز تاکید کرد: پنج نفر از اعضای سابق طالبان که در زندان گوانتانامو بازداشت شده اند، موافقت خود را برای انتقال به قطر اعلام کرده اند.

دولت افغانستان این اقدام را در راستای تسریع در پروسه صلح در افغانستان و آوردن طالبان بر سر میز مذاکرات به منظور جلوگیری از بی ثباتی در این کشور پس از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی پس از سال 2014 عنوان کرده است.

ایمل فیضی گفت : امیدوارم که این اقدام، گام مثبتی در راستای مذاکرات صلح باشد و زندانیان با انتقال اعضای خانواده خود به قطر به پروسه صلح با دولت افغانستان یپیوندند.

وی در ادامه از دیدار هیئت دولت افغانستان با افرادی که قرار است از گوانتانامو به قطر منتقل کنند، خبر داد، اما به جزئیات گفتگوها میان آنها اشاره نکرد.

مقامات آمریکایی امیدوارند که طرح های ابتکاری برای انجام مذاکرات صلح مفید واقع شود و دولت باراک اوباما بتواند در نشست ناتو در ماه مه از مذاکرات سیاسی دولت حامد کرزای و طالبان خبر دهد.

مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان یک پیروزی بزرگ برای کاخ سفید محسوب شده و از نگرانی ها در خصوص تصمیم ناتو برای عقب نشینی تدریجی سربازان خارجی در پایان 2014 می کاهد.

با آنکه پیش از این حکومت افغانستان ایجاد دفترطالبان را درعربستان سعودی و ترکیه ترجیح می داد و وزارت امور خارجه افغانستان در اعتراض به باز شدن احتمالی دفتر سیاسی طالبان در قطر، خالد احمد ذکریا سفیر این کشور را از قطر فراخواند، اما ریاست جمهوری گفته است که اخیراً توافق شده است که این دفتر می تواند در هر کشور اسلامی ایجاد شود.

"حامد علمی" معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت : ما از باز شدن دفتر طالبان در کشورهای اسلامی استقبال می کنیم، اما به شرطی که این کار با هماهنگی دولت افغانستان، شورای عالی صلح و هماهنگ با تلاشهای صلح باشد، اما در غیر این صورت با ایجاد دفتر بدون مشورت با ما، مخالف هستیم.

در همین حال "امین الدین مظفری" دبیر شورای عالی صلح گفت این شورا نامه ای یازده ماده ای را درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان به مراجع گوناگون و کشورهای که در این راستا با افغانستان همکاری می کنند، فرستاده است.