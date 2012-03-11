400 امدادگر جوان هلال احمر اردبیل در تعطیلات نوروزی فعال هستند

بهرام غیبی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امدادگران برای امداد رسانی در مواقع مورد نیاز، راهنمایی مسافران، توزیع مهر نماز و بروشور و رفع مشکلات رفاهی گردشگران فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این تعداد در 18 اکیپ ثابت و سیار سازماندهی شده اند، تصریح کرد: این اکیپها در دو قسمت درون شهری و برون شهری فعالیت کرده و و در صورت نیاز برای مهمانان استان خدمات امدادی ارائه می کنند.

غیبی همچنین از استقرار دو اکیپ سیار این نهاد در محور اردبیل به سرچم خبر داد و اضافه کرد: پیش بینی می شود مهمانان و مسافران از محور سرچم وارد اردبیل شوند به همین دلیل دو اکیپ امدادی در سه راه فیروز آباد و پلیس راه اردبیل – خلخال مستقر می شوند.

وی با اشاره به ایجاد 18 چادر راهنمای مسافران در میادین درون شهری یادآور شد: جمعیت هلال احمر استان با همکاری سایر ارگانها 16 خیمه نماز در نقاط پرتردد ایجاد می کند تا مهمانان در ادای فرایض دینی مشکلی نداشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر استان از تهیه اقلام فرهنگی برای توزیع در بین مسافران خبر داد و اضافه کرد: 10 هزار بروشور و پنج هزار مهر و سجاده نماز برای توزیع رایگان در بین مسافران در نظر گرفته شده است.

توزیع 8 هزار کیف امدادی در بین مسافران

وی کیف کمری امدادی را از دیگر اقلام مورد نیاز برای توزیع در بین مسافران عنوان کرد و متذکر شد: هشت هزار کیف کمری امدادی که شامل وسایل امداد اولیه است در بین مسافران به رایگان توزیع می شود تا در مواقع مورد نیاز مسافران بتوانند تا زمان رسیدن امدادگران از آن استفاده کنند.

غیبی با بیان اینکه مشکل و کمبودی در ست امداد و نجات استان وجود ندارد، عنوان کرد: ست نجات از لوازم ضروری و مورد نیاز گروه های امدادی است که معمولا با مشکل کمبود مواجه می شدیم اما امسال به اندازه کافی تهیه و تامین شده و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.