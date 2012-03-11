پیشنهاد 7 نماینده شاخص برای جایگزین طرح "سوال از رئیس جمهور"

به گزارش خبرنگار مهر، هفت تن از نمایندگان شاخص اصولگرا در بیانیه ای ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم در 12 اسفند در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در این بیانیه که امروز توسط الیاس نادران در صحن علنی مجلس قرائت شد و به امضای حسین فدایی، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، پرویز سروری و زهره الهیان رسیده آمده است:

مشارکت گسترده مردم عزیز مان در انتخابات مجلس نهم مهر تأیید جدیدی بود بر این واقعیت تاریخی که نظام اسلامی بر رأی مردم استوار است.12 اسفند نشان داد که مردم سرافراز ایران، به جمهوری اسلامی اعتماد دارند. بر آرمان های بلند و خون بار انقلاب اسلامی و مسیر ترسیمی حضرت امام پایبندند و پیمودن این مسیر را برای رسیدن به سعادت و پیشرفت، در پیروی از مقام معظم رهبری می دانند.

بصیرت و موقع شناسی حرکت حماسی مردم آنچنان تأثیرگذار، تهدید زدا و اقتدار افزا بود که دشمنان در کمین نشسته زخمی نمی توانند آن را انکار کنند هر چند که تلاش نمایند از شکوه و آثار مثبت آن بکاهند.

در این بیانیه همچنین آمده است، انتخابات 12 اسفند سرمایه اجتماعی جدیدی را به مسئولان هدیه کرد تا به پشتوانه آن، با همفکری و هماهنگی برای گره گشایی از مشکلات متعدد کشور و مردم، گام های مؤثرتری بردارند. پیام حضور با شکوه مردم پای صندوق های رأی این بود که ما با مشکلات و تنگناهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دست به گریبانیم و از قصور و تقصیرهای مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی ناراضی هستیم اما دل در گرو نمایندگان خود نهاده ایم تا با تلاش پیگیر و دلسوزانه، با همراهی دولت قوانینی راهگشا به تصویب برسانند و مسئولان مومن و متخصص و عاقل را انتخاب کنند و با نظارت مستمر ضمانت اجرای قوانین را فراهم نمایند و برای گشودن گره از مشکلات کشور و مردم، بسیج شوند.

این پیام روشن و قاطع انتخابات 12 اسفند است. نه می توان و نه باید بر آن چشم فرو بست. وقتی عموم مردم اینگونه به وظیفه دینی، انقلابی و ملی شان عمل کردند، آیا وظیفه ما مسئولان و خدمتگزاران مردم، جز آن است که پیام مردم را درک کنیم و برای تحقق آن تلاش نماییم؟

نمایندگان تهران در این بیانیه در خصوص طرح سوال از رئیس جمهورآورده اند، طرح سوال از رئیس جمهور محترم طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی از سوی 79 نفر از همکاران گرامی مان تقدیم هیأت رئیسه شده و به موجب ماده 196 آئین نامه داخلی در دستور کار این هفته قرار گرفته است. ناگفته پیداست که سوال از رئیس جمهور محترم، حکم قانون اساسی و حق نمایندگان گرامی است و نباید آن را به یک تابو تبدیل کرد.

سوال از رئیس جمهور محترم و پاسخ ایشان علی القاعده می تواند در شفافیت مسایل و ابهام زدایی مفید باشد اما نگرانی ما آن است که چنین نشود و خواسته و ناخواسته به رغم اهتمام و دقت خوبی که نمایندگان و رئیس جمهور دارند، از حاشیه ها به اغراض متعارف سیاسی، آلوده شود. که در این صورت از طرفی فایده ای برای کشور و ملت نخواهد داشت بلکه به تعامل سازنده و قانونمند و گره گشای مجلس و دولت آسیب می رساند و فضا را احتمالا نا شفاف تر می سازد؛ به ویژه در شکل فعلی با وقت نامتوازن اختصاص یافته به پرسش و پاسخ. و از سوی دیگر مستمسکی در اختیار دشمنان قسم خورده ملت ایران قرار می دهد تا از گیجی ناشی از سیلی محکم انتخابات 12 اسفند ماه خارج شوند و تیر های زهر آگین خود را به سوی مجلس و دولت رها کنند و بکوشند شیرینی ناشی از حماسه انتخابات اخیر را در کام مردم تلخ نمایند.

پیشنهاد ما به همکاران گرامی سوال کننده و هیات رئیسه محترم این است که به جای طرح سوال از رئیس جمهور محترم، در همین هفته رئیس جمهور محترم به مجلس دعوت شود و نمایندگان مجلس که صدایشان پژواک گویای مشکلات عدیده مردم است با دولتمردان به گفتگو نشینند و با تعاملی دو جانبه برای چاره جویی مشکلات واقعی ،اهتمام ورزند. مشکلاتی مانند: آسیب شناسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و چگونگی اجرای فاز دوم آن ، علل و راه حل گرانی ها ی افسار گسیخته اخیر، برنامه های ایجاد اشتغال ومبارزه با بیکاری و اعتیاد ، چاره جویی برای جلوگیری از تکرار پرونده های اعتماد سوز فساد سه هزار ملیاردی و حمایت عملی و مستمر از قوه قضائه در رسیدگی و محاکمه بدون انعطاف متهمان در هر پست ومقام و لباس، اتخاذ تدابیر عملی وبرطرف کردن موانع حل مشکلات کلان شهر ها بویژه تهران بزرگ از حاشیه نشینی و آلودگی محیط زیست گرفته تا مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی.

رجاء واثق داریم تحقق این پیشنهاد، عزم مجلس را در پیگیری مطالبات مردم به منصه ظهو می رساند، دولت را در پذیرش نظرات شفاف نمایندگان ملت در نقد برنامه های اجرایی و اعمال اصلاحالت و تعامل دو سویه تشویق می کند، کام مردم را در آستانه سال جدید ،شیرین می نماید و خواب دشمنان را پریشان وامیدشان را به یاس تبدیل می کند.