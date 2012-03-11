به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز صبح در جریان دور چهارم سفر استانی به البرز و درادامه سخنانش در جمع مردم کرج با محور قرار دادن موضوع بیکاری در کشور اظهار داشت: دولت سالی دو و نیم میلیون اشتغال ایجاد می کند که هفته آینده گزارش آن را به طور کامل به مردم خواهم داد.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان دولت دهم بیکاری ریشه کن می شود، ادامه داد: خیلی برایم سخت است که وارد منطقه ای شوم و جوانان با استعداد و تحصیلکرده ای را ببینم که از بیکاری رنج می برند.



رئیس جمهور گفت: به خداوند سوگند یاد می کنم می توان در مدت کوتاهی ریشه بیکاری را در سرزمین ایران خشکاند و شرط آن این است همه همراهی کنند و با تمام قوا و توان در این مسیر اهتمام ورزند.



احمدی نژاد با گلایه از عده ای که مدام در گوشه ای می گویند نمی شود و به جای کمک پشت پا می زنند، گفت: چرا این کار را می کنید ما بهترین سرزمین را داریم و می توانیم مشکل اشتغال را برطرف کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: کرج دارای مردمانی پرکار و پرتلاش است که با ایمان های مستحکم و همت و اندیشه های بالا به درستی نام البرز بر آن نهاده شده است.



احمدی نژاد گفت: در سه سفر گذشته 425 مصوبه برای استان داشتیم ، 89 مصوبه اجرا شده، 235 مصوبه در دست اجرا و 101 مصوبه نیز اجرا نشده است که این 101 مصوبه اجرا نشده اولویت سفر چهارم قرار دارد.



وی گفت: امروز در جلسه هیئت دولت 101 پروژه ای را که هیچ کاری در خصوص آن نشده در دستور کار قرارداده و سپس به بررسی پیشنهادات و مسائل جدید استان خواهیم پرداخت.



رئیس جمهور همچنین از حضورحماسی مردم در انتخابات و مراسم استقبال از دولت با وجود سوز و سرمای شدید قدردانی کرد و این مهم را فرصت خدمتگزاری دوباره برای دولت دانست.