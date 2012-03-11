طرح آبرسانی به مسکن مهر خلیل آباد خراسان رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب شهری خلیل آباد گفت: طرح آبرسانی به مسکن مهر این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

محسن اولیایی اظهارکرد: برای اجرای این طرح 750 میلیون ریال از محل اعتبارات پروژه مسکن مهر سرمایه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مسکن مهر شهر خلیل آباد با 2.5 کیلومتر لوله گذاری در مدت شش ماه به اتمام رسیده است.

مدیر امورآب و فاضلاب شهری خلیل آباد گفت: طرح مذکور کار آبرسانی به 530 واحد مسکن مهر در شهرخلیل آباد را برعهده دارد.

وی افزود: طرح آبرسانی مسکن مهر شش نقطه شهری خلیل آباد را زیر پوشش دارد.

شهرخلیل آباد در225 کیلوکتری جنوب غربی مشهد واقع شده و 11 هزارمشترک آب دارد.

160 تقدیر نامه به شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اعطاء شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: 160 تقدیر نامه از سوی دستگاههای مختلف اداری در سالجاری به شرکت آب و فاضلاب این استان اعطاء شده است.

محمد طاهری در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سال تاسیس شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اظهارکرد: این میزان تقدیرنامه در مقایسه با سال گذشته 15 درصد افزایش یافته که ناشی از فعالیت در جهت خدمت به شهروندان است.

وی اظهار داشت: معاونان استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداران، رئیسان شورای اسلامی، بخشداران و ائمه جماعات از جمله شخصیت هایی بودند که شرکت آبفا از آنان لوح تقدیر دریافت کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: دریافت لوح تقدیر نامه از وزیر نیرو در خصوص اجرایی شعار وزارت نیرو در دولت دهم در راستای تکمیل پروژههای آبرسانی به چناران، تربت حیدریه مهمترین این تقدیر نامه هاست.

وی افزود: هم چنین دریافت تقدیرنامه تلاش مستمر در بحث تامین آب مسکن مهر توسط وزیر راه و شهرسازی، مدیر کل حراست وزارت نیرو به منظور تلاش در جهت ایجاد بستر مناسب، سالم سازی محیط و عملکرد خوب از جمله مهمترین تقدیر نامه ها دریافتی است.

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال بیشتر از میزان شده با اعطای تقدیر از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی فصل نوینی در اشتغالزایی در آبفای استان فراهم کرده است.