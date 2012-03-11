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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

صفری به مهر گفت:

چراغهای عابر پیاده در میادین قائم شهر نصب می شود

چراغهای عابر پیاده در میادین قائم شهر نصب می شود

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور قائم شهر گفت: برای کاهش ترافیک چراغهای عابرپیاده در میادین شهر نصب می شود.

سرهنگ علیرضا صفری در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث پل چهار متری برای عبور و مرور و راحتی عابران پیاده، تعویض تابلوهای فرسوده راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، خط کشی میدان طالقانی، تابلوهای تعیین مسیر در میادین شهر، نصب چراغهای راهنمایی فسفری به جای چراغهای قدیمی، از مهم ترین اقدامات پلیس راهور شهرستان است.

وی با بیان اینکه در قائم شهر ماهانه یک تصادف منجر به فوت صورت می گرفت افزود: برای کاهش تصادفات در مناطق حادثه خیز که افزایش تصادف داشتیم سرعت گیراحداث که این امرموجب کاهش تصادف و از یک ماه به پنج ماه تصادف منجر به فوت رسید.

صفری بیان داشت: بافت قدیمی شهردر برخی از مناطق شهری موجب ترافیک سنگین شهر شده که نیاز به بازسازی دارد.

رئیس پلیس راهور قائم شهر، برنامه های آتی برای کاهش ترافیک را یکطرفه کردن خیابانهای اصلی اعلام کرد.

وی برای کاهش ترافیک نصب و استفاده از پله های برقی توسط مردم که باید فرهنگ سازی شود تاکید کرد.

صفری، از نصب چراغ عابر پیاده در آینده نزدیک در قائم شهر خبر داد.

کد مطلب 1557186

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