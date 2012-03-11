به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی صبح روز یکشنبه در نشستی با خادمان و متولیان مساجد شهرستان مهدیشهر در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهر، ضمن تاکید بر اینکه، مساجد باید کانون پرورش اخلاق باشند، افزود: بر اساس آیات روایات مسجد محل عبادت و بندگی خدا و حل و فصل مشکلات مردم بوده است.

وی تصریح کرد: یقینا عملکرد مساجد بر اساس آیات و روایات را می توان اینگونه تحلیل کرد که مسجد مکانی است که انسان باید در آن آموزه های دینی و اخلاقی و اجتماعی را آموزش دیده و تمرین کند تا بر اساس آن مسلمانان از احوال یکدیگر آگاه باشند.

زاهدی با اشاره به اینکه در مساجد باید همکاری و پیوند شایسته ای برقرار شود، اظهار داشت: باید محیط این اماکن معنوی با حضور جوانان زنده و پر نشاط شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر افزود: امامان جماعت باید با مسلح شدن به سلاح علم و تقوی آمادگی خویش را برای طبابت معنوی، وظیفه خود بدانند زیرا روحانی پرهیزکار و خردمند مثل پزشک و پرستار در بیمارستان است.

زاهدی با تاکید بر این که اعزام روحانیان مبلغ به مساجد از اهمیت بسزایی برخوردار است، از متولیان مساجد خواست تا با روحانیان اعزامی کمال همکاری را داشته باشند.

وی تصریح کرد: مساجد در گذشته مرکز بسیاری از برنامه ها و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و غیره بود و ما برای مساجد در حال حاضر نیز نقشی فراتر از انجام صرف فرائض عبادی دینی قائل هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر اضافه کرد: باید خادمان و متولیان مساجد تمام تلاش خود را برای جذب جوانان به مسجد فراهم کنند زیرا اگر این اتفاق بیفتد به نقطه مطلوب نزدیک می شویم.

زاهدی در پایان اظهار داشت: اگر می خواهیم به مسجد طراز اسلامی نزدیک شویم لازم و واجب است متولیان و خادمان آموزش های ویژه ببیند.

شهرستان مهدیشهر دارای 44 باب مسجد فعال است.