نظام آموزشی و پژوهشی نباید با مشکل اقتصادی مواجه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی محققی با اعلام این مطلب افزود: هیچ دارویی در دنیا نیست که تولید شود و مواد اولیه تولید آن در ایران که پهنه وسیعی از پوشش گیاهی و سایر منابع را در اختیار دارد نباشد، اما استحصال این منابع و تبدیل آن ها به دارو فقط از راه جهاد علمی میسر است.

وی ادامه داد: تفاوت جهاد با تلاش در این ست که جهاد تلاشی مضاعف است که با موانع و مخالفت ها روبرو است. جهاد مثل نماز از فروع دین است و نیت می خواهد، یعنی خالص کردن عمل برای خدا و این خلوص نیز با بصیرت داشتن به دست می آید.

وی رسیدن به مرزهای دانش و بازکردن مرزهای جدیدتر و عادلانه تر در عرصه سلامت را متذکر شد و گفت: نظام آموزشی و پژوهشی و دانشجویی ما نباید با خست در مسائل اقتصادی با مشکل مواجه شود زیرا این امر ما را از رسیدن به اهداف باز می دارد.

دکتر محققی افزود: عدالت در سلامت و آموزش پزشکی، ایجاد نظام آموزشی پزشک خانواده، توسعه هدفمند بر اساس سند آمایش سرزمینی و جهاد علمی برای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور مهم ترین برنامه هایی بوده است که در سال جهاد اقتصادی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.