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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

معاون وزیر بهداشت:

نظام آموزشی و پژوهشی نباید با مشکل اقتصادی مواجه شود

نظام آموزشی و پژوهشی نباید با مشکل اقتصادی مواجه شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: نظام آموزشی و پژوهشی و دانشجویی ما نباید با خست در مسائل اقتصادی با مشکل مواجه شود زیرا این امر ما را از رسیدن به اهداف باز می دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی محققی با اعلام این مطلب افزود: هیچ دارویی در دنیا نیست که تولید شود و مواد اولیه تولید آن در ایران که پهنه وسیعی از پوشش گیاهی و سایر منابع را در اختیار دارد نباشد، اما استحصال این منابع و تبدیل آن ها به دارو فقط از راه جهاد علمی میسر است.

وی ادامه داد: تفاوت جهاد با تلاش در این ست که جهاد تلاشی مضاعف است که با موانع و مخالفت ها روبرو است. جهاد مثل نماز از فروع دین است و نیت می خواهد، یعنی خالص کردن عمل برای خدا و این خلوص نیز با بصیرت داشتن به دست می آید.

وی رسیدن به مرزهای دانش و بازکردن مرزهای جدیدتر و عادلانه تر در عرصه سلامت را متذکر شد و گفت: نظام آموزشی و پژوهشی و دانشجویی ما نباید با خست در مسائل اقتصادی با مشکل مواجه شود زیرا این امر ما را از رسیدن به اهداف باز می دارد.

دکتر محققی افزود: عدالت در سلامت و آموزش پزشکی، ایجاد نظام آموزشی پزشک خانواده، توسعه هدفمند بر اساس سند آمایش سرزمینی و جهاد علمی برای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور مهم ترین برنامه هایی بوده است که در سال جهاد اقتصادی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.

کد مطلب 1557193

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