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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۸

بایرامی به مهر خبر داد؛

انتشار «سه‌گانه‌ای برای یگانه»/ حیفم آمد این کتاب را ننویسم

انتشار «سه‌گانه‌ای برای یگانه»/ حیفم آمد این کتاب را ننویسم

محمدرضا بایرامی از انتشار تازه‌ترین اثر داستانی خود با عنوان «سه‌گانه‌ای برای یگانه» با موضوع زندگی سه شهید در قالب سه داستان در یک کتاب خبر داد.

محمدرضا بایرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار تازه‌ترین اثر داستانی خود با عنوان «سه‌گانه‌ای برای یگانه» گفت: این کتاب سه داستان بر مبنای زندگی سه شهید را در بر می‌گیرد که به شخصه خیلی آنها را دوست می‌داشتم و زندگی آنها را به نوعی با جهان پیرامون خود نزدیک می‌دیدم. بنابراین حیفم آمد که داستان‌هایی از زندگی آنها ننویسم.

بایرامی با تاکید بر اینکه داستان‌های این کتاب بر مبنای سه شخصیت حقیقی نوشته شده است، گفت: البته این ماجراها را نباید با خاطره و یا سرگذشت‌نامه یکسان بگیریم. این کتاب سه داستان مستقل دارد که در سه زمان مجزا نوشته شده است.

وی ادامه داد: علت در کنار هم آمدن این قصه‌ها نیز شباهت‌هایی است که زندگی این سه شهید باهم داشت و این به نوعی در اسم کتاب نیز خود را نشان داده است.

به گفته بایرامی این سه داستان پیش از این منتشر شده بودند، اما به دلیل اینکه در چاپ‌های قبلی خوب دیده نشدند، پس از بازنگری کلی از سوی وی در این کتاب منتشر شده‌اند.

«سه‌گانه‌ای برای یگانه» در قالب مجموعه متون فاخر انتشارت نیستان منتشر شده است.

کد مطلب 1557195

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