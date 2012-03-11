برف و کولاک شدید بخشی از شمیرانات را فرا گرفت/ رانندگان احتیاط کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت 8:30 دقیقه صبح یکشنبه بارش برف در گردنه قوچک و زدبند آغاز و پس از 30 دقیقه کولاک شدید این منطقه را فرا گرفت.

این کولاک شدید در تردد خودروها اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد ترافیک در منطقه شده است.

هم اکنون تلاش نیروهای راهور لواسانات و رودبار قصران ترافیک این منطقه را کاهش داده و در عبور و مرور خودروهای تسهیل ایجاد شده است.

رانندگان برای تردد در لواسانات و رودبارقصران احتیاط کنند

رئیس پلیس راهور لواسانات و رودبار قصران در این خصوص گفت: رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان خودروها در بخش لواسانات و رودبارقصران ضروری است.

سروان محمد پوستی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در منطقه لواسانات و رودبارقصران همراه داشتن زنجیر چرخ و لوازم گرامایشی ضروری است.

وی گفت: تا کنون یک سری از خودروها در برف و کولاک گرفتار شده اند که با تلاشهای صورت گرفته در حال حاضرهیچ خودرویی در برف نمانده است.

20 پایانه حمل و نقل عمومی در شمیرانات ساماندهی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شمیرانات از ساماندهی 20 پایانه حمل و نقل عمومی خبر داد.

پوریا محمدیان گفت: با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان 20 پایانه ی اتوبوسرانی و تاکسی رانی شمال تهران به عنوان مهمترین طرح استقبال از بهار در حوزه ترافیک، ساماندهی می شود.

وی افزود: در برنامه استقبال از بهار تأکید اول و اساسی مدیریت شهری تهران در حوزه ترافیک، ساماندهی پایانه های حمل و نقل عمومی است که منطقه یک دارای 20پایانه بزرگ و کوچک است که هشت پایانه آن اصلی و مابقی پایانه های فرعی است که سعی خواهد شد رفاه نسبی هم برای رانندگان و هم مسافرین در این پایانه ها لحاظ شود.

وی عنوان کرد: در برنامه طرح استقبال از بهار امسال پنج محور مشخص شده که شامل ساماندهی پایانه های حمل و نقل عمومی، ساماندهی سرپناه ایستگاههای اتوبوس و تاکسی، همسطح سازی و ایمن سازی پیاده روها، ساماندهی پلهای عابر پیاده و نصب تجهیزات ترافیکی است.

این مسئول ادامه داد: در تمام محورهای تعریف شده بیشترین تأکید بر آرامش شهروندان و اولویت و اهمیت به انسان نسبت به خودرو بوده است.

وی اجرای سرپناه، ساماندهی وضعیت آسفالت و خط کشی پایانه ها، تجهیز سرویسهای بهداشتی، احداث نمازخانه، تأمین روشنایی، نصب تابلو و نقشه راهنما، پاکسازی محوطه ها و ... را از جمله اقدامات در حال اجرا دانست که تا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.