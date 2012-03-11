تعهدات ایجاد فرصتهای شغلی مازندران در سال 90 محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در بیست و هشتمین کارگروه اشتغال مازندران در انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش، تعهدات مازندران در بخش ایجاد فرصتهای شغلی در سال 90 را در حدود 102 هزار فرصت اشتغال عنوان کرد.

وی گفت: تاکنون بر حسب اطلاعات اعلام شده برای 100 هزار و 118 نفر فرصت شغلی ایجاد شده که از این تعداد 73 هزار و 722 نفر در سامانه رصد ثبت نام شده و 26 هزار و 396 نفر اشتغال در بخش مسکن بوده است.

استاندار مازندران ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی اعلام شده هر 60 متر مربع بنا در حکم ایجاد اشتغال برای یک نفر است.

طاهایی با بیان اینکه ایجاد فرصت شغلی، به معنای ایجاد اشتغال پایدار و دائم نیست تصریح کرد: تعهد داریم تا فرصتهای مختلف اشتغال برای افراد بیکارفراهم کنیم که افراد باید در ایجاد اشتغال پایدار تلاش کنند.

وی یادآور شد: فرهنگ کار در جامعه از دغدغه های رهبری بوده که باید مورد توجه همه قرار گیرد.

استاندار مازندران افزود: ایجاد فرصت شغلی از اصطلاحات مورد قبول جامعه جهانی است و باید بسترهای اشتغال زایی نیز در استان با جدیت دنبال شود.