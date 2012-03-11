دوره آموزشی معلمان تربیت بدنی سراسر کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های مربیگری و داوری معلمان تربیت بدنی سراسر کشور در سالن ورزش های باستانی و پهلوانی آستان قدس رضوی برگزار شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: استخدام 16 هزارمعلم ورزش متخصص و اجرای طرح های ملی سباح، ژیمناست و طناورز و همچنین برگزاری کلاس های مربیگری و داوری باعث رشد و ارتقاء سطح کیفی معلمان تربیت بدنی شده است.

کیومرث هاشمی با اشاره به تشکیل جایگاه معاونت تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به عنایت ویژه مقام عالی وزارت نسبت به امر ورزش دانش آموزی در ابتدای سال 91 جلسه معاونین تربیت بدنی ادارات کل استان ها را با حضور وزیر محترم برگزار خواهیم کرد.

هاشمی اظهار داشت: در این دوره که شامل داوری تنیس روی میز، هندبال، فوتسال و مربیگری ژیمناستیک، والیبال، شنا، پهلوانی، زورخانه ای و مربیگری طناب زنی است، حدود 280 نفر از معلمان سراسر کشور در آن شرکت کرده اند.

مجمع انتخاب رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی برگزار شد

مجمع انتخاب رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

ابوالقاسم باروح با کسب 11 رای به عنوان رئیس جدید هیئت دوچرخه سواری استان انتخاب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهار داشت: تکلیف سازمانی تمامی افراد فعال حوزه ورزش حمایت و همفکری است و اداره کل نیز به عنوان ناظر و متولی امر ورزش این نقش را برای هیئت دوچرخه سواری ایفا خواهد کرد تا شاهد پیشرفت روز افزون این ورزش در استان باشیم.

هاشمی جواهری با اشاره به اینکه در صورت انتخاب یا عدم انتخاب، همگی باید هیئت دوچرخه سواری را حمایت کنیم، اظهار کرد: ظرفیت و توانایی موجود در این ورزش باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و این امر با کمک و هم اندیشی تمامی فعالان این عرصه محقق خواهد شد.

خراسان رضوی بعد از تهران اولین استان دارای پیست دوچرخه سواری است

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: پس از تهران، خراسان رضوی اولین استانی است که پیست آماده و مناسب برای استفاده دوچرخه سواران دارد که این موضوع می تواند کمک شایانی به پیشبرد این ورزش داشته باشد.

علی زنگی آبادی عنوان کرد: با کمک فدراسیون و با پیگیری های انجام شده، در نظر داریم به شهرهایی که پیست قابل قبول و مناسب دارند، تجهیزات و دوچرخه ارائه دهیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری اظهار امیدواری کرد: یکی از پایگاه های استعدادیابی این ورزش در خراسان رضوی تشکیل شود و به زودی شاهد حضور تیم دوچرخه سواری این استان در لیگ برتر باشیم.

تلاش برای حضور ورزشکاران 10 رشته رزمی در مسابقات کشوری

رئیس هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی گفت: تلاش می کنیم در سال آینده، حداقل در 10 رشته ورزشی رزمی، برای اردوی تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور اعزام ورزشکار داشته باشیم.

رضا شکری اظهار داشت: ساماندهی سبک های مختلف و کمیته های شهرستانی از مهمترین برنامه های این هیات در سال پیش رو خواهد بود.

وی در خصوص فعالیت های این هیئت در سال 90، تصریح کرد: سیاست هیئت ورزش های رزمی استان در سال جاری، حضور فعال در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بود که با میزبانی مسابقاتی همچون مسابقات هاپکیدو در مشهد و اعزام ورزشکاران از رشته های کینگ بوکسینگ و کشتی به تیم ملی، این امر محقق شد.

رئیس هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی افزود: مبحث اخلاق در ورزش پهلوان طی سال جاری در باشگاه‌های سطح استان مطرح و در حال اعمال است.

انتصاب استاندار به عنوان رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی

طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان منصوب شد.

محمد عباسی در این حکم در خصوص این انتصاب به ماده چهار آیین نامه ستاد ساماندهی امور جوانان استان ها مصوب 23 مرداد 86 استناد کرده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تشکیل منظم جلسات ماهیانه این ستاد، ابراز امیدواری کرده است بهره گیری از ظرفیت های استان در کنار مدیریت مقتدرانه ستاد در حوزه های مربوطه به جوانان موجب اجرای هماهنگ و یکپارچه برنامه ساماندهی امور جوانان شود.