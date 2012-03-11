هدف برنامه های پلیس در چهارشنبه آخر سال تامین آسایش شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در خصوص خطرات استفاده از مواد محترقه و آتش زا در مراسم موسوم به چهارشنبه آخر سال هشدارهایی را به شهروندان ارائه کرد.



سرهنگ جلال مظفری با درخواست از جوانان و نوجوانان برای پرهیز از رفتارهای پرخطر در روز چهارشنبه سوری به آنان توصیه کرد با خودداری از انجام حرکات و کارهای نامعقول در این روز ، سال نو را به کام خانواده های خود تلخ نکرده و خاطره ای بد و تلخ را در دفتر زندگی خود رقم نزنند .



وی در بخش دیگری از سخنان خود از والدین درخواست کرد با افزایش نظارت بر اعمال و حرکات کودکان و نوجوانان خود در این روز خاص ، از وقوع هرگونه حادثه ناگوار و شاید برگشت ناپذیر و غیر قابل جبران برای فرزندانشان جلوگیری بعمل آورند .



سرهنگ مظفری در ادامه با اشاره به پیش بینی مجازات حبس و شلاق برای مخلان نظم و آرامش عمومی در قانون مجازات اسلامی، به جوانان فهیم کرمانشاهی توصیه کرد از انجام هرگونه عمل و حرکتی که باعث سلب آرامش و آسایش شهروندان می شود خودداری کنند.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه ضمن اعلام 2 شماره تماس (125) آتش نشانی و (110) فوریتهای پلیسی برای تماس شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه در روز چهارشنبه سوری تصریح کرد: پلیس به هیچ عنوان مخالف شادی جوانان نبوده وهدف برنامه های ویژه نیروی انتظامی در روز چهارشنبه سوری نیز تامین امنیت، آسایش، آرامش و سلامت شهروندان است.



10 فقره کیف قاپی در کارنامه دو متهم

جانشین انتظامی استان کرمانشاه در خصوص اقرار متهمان به 10 فقره کیف قاپی گفت: متهمانی که به اتهام کیف قاپی توسط ماموران کلانتری 26 دستگیر شده بودند روز گذشته جهت بازجویی تحویل اداره آگاهی شدند.



سرهنگ علی دولتی افزود: متهمان ابتدا منکر هر گونه سرقت شدند ولی زمانیکه تحت بازجویی های فنی و تخصصی قرار گرفتند به 10 فقره کیف قاپی در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کردند.



وی گفت: تاکنون 8 نفر از مالباختگان شناسایی شده اند.



جانشین انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان کرمانشاه با بررسی از پارکینگ های سطح شهر 6 دستگاه خودروسواری مسروقه که در سطح شهر کرمانشاه اعلام سرقت شده بودند را کشف و ضبط کردند.



در این رابطه کلیه مالباختگان شناسایی و برای تحویل خودرو خود به اداره آگاهی دعوت شده اند.