5 میلیون سهم در بورس یزد داد و ستد شد/ ایجاد 86 کد سهامداری در بورس یزد

علی اکبر جعفری اظهار داشت: از این میزان، 58 درصد به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه در این روز تعداد 18 کد جدید ایجاد شد عنوان کرد: همچنین 18 کارگزار فعال در بورس منطقه ای یـزد معاملات را انجام داده اند و بیشترین ارزش ریالی معاملات مربوط به کارگزاری بهین پویا به مبلغ یک میلیارد و 833 میلیون ریال است.
جعفری یادآور شد: طی هفته گذشته نیز بیش از 30 میلیون و 737 هزار سهم به ارزش 70 میلیارد و 543 ریال در تالار بورس یزد داد و ستد شد.
وی افزود: 61 درصد از این میزان سهام داد و ستد شده توسط سهامداران یزدی خریداری شده و بقیه مربوط به معاملات ناشی از فروش سهام است.
جعفری عنوان کرد: حجم معاملات یاد شده توسط 21 کارگزار فعال در بورس یزد انجام شده که بیشترین آن متعلق به کارگزاری ایساتیس پویاست.
وی ادامه داد: در هفته گذشته، 86 کد سهامداری ایجاد و 19شرکت برای تعدیل و یا برگزاری مجامع متوقف و تعداد 42 شرکت بازگشایی شد.
جعفری با بیان اینکه شاخص صنعت در این هفته به رقم 20 هزار و 124 واحد رسید، اضافه کرد: همچنین شاخص کل نسبت به هفته گذشته با 30 واحد افزایش به رقم 25 هزار و 400 واحد رسید.
مدیر بورس منطقه ای یزد عنوان کرد: در این هفته، 50 نفر در دورههای آموزش سرمایهگذاری در بورس شرکت کردند.
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