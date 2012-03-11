5 میلیون سهم در بورس یزد داد و ستد شد/ ایجاد 86 کد سهامداری در بورس یزد

علی اکبر جعفری اظهار داشت: از این میزان، 58 درصد به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در این روز تعداد 18 کد جدید ایجاد شد عنوان کرد: همچنین 18 کارگزار فعال در بورس منطقه ای یـزد معاملات را انجام داده اند و بیشترین ارزش ریالی معاملات مربوط به کارگزاری بهین پویا به مبلغ یک میلیارد و 833 میلیون ریال است.

جعفری یادآور شد: طی هفته گذشته نیز بیش از 30 میلیون و 737 هزار سهم به ارزش 70 میلیارد و 543 ریال در تالار بورس یزد داد و ستد شد.

وی افزود: 61 درصد از این میزان سهام داد و ستد شده توسط سهامداران یزدی خریداری شده و بقیه مربوط به معاملات ناشی از فروش سهام است.

جعفری عنوان کرد: حجم معاملات یاد شده توسط 21 کارگزار فعال در بورس یزد انجام شده که بیشترین آن متعلق به کارگزاری ایساتیس پویاست.

وی ادامه داد: در هفته گذشته، 86 کد سهامداری ایجاد و 19شرکت برای تعدیل و یا برگزاری مجامع متوقف و تعداد 42 شرکت بازگشایی شد.

جعفری با بیان اینکه شاخص صنعت در این هفته به رقم 20 هزار و 124 واحد رسید، اضافه کرد: همچنین شاخص کل نسبت به هفته گذشته با 30 واحد افزایش به رقم 25 هزار و 400 واحد رسید.

مدیر بورس منطقه‌ ای یزد عنوان کرد: در این هفته، 50 نفر در دوره‌های آموزش سرمایه‌گذاری در بورس شرکت کردند.