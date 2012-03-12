واکنش پدر محمد کامرانی به پست جدید دولت برای مرتضوی/ تشکر از نمایندگان

علی کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتصاب احتمالی سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می دهد.

وی تاکید کرد: حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر می کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال می داد.

پدر محمد کامرانی از قربانیان حادثه کهریزک در پایان با اشاره به تذکر قانونی نمایندگان به دولت و غیر قانونی اعلام کردن این انتصاب، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روزی است گمانه‌زنی‌ها درخصوص اینکه چه کسی مدیرعامل تامین اجتماعی خواهد شد شروع شده که در میان نام‌ها مطرح‌شده چهره‌هایی چون علی سعیدلو، محمد علی‌آبادی و مهم‌تر و جالب‌تر از همه سعید مرتضوی به چشم می‌خورد، گفته می‌شود بخت مرتضوی برای تصدی این پست از سایر کاندیداها بیشتر است و حتی عده‌ای مدیرعاملی او را قطعی می‌دانند.

در همین راستا سردار مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با رسانه ها گفته بود: از طریق رسانه‌ها خبر انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را فهمیدم و شنیده‌های من نیز حاکی از آن است که رفتن ایشان به سازمان تأمین اجتماعی قطعی است.

هرچند خبر انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکنون از سوی هیچکدام از دولتی ها تایید یا تکذیب نشده است؛ اما گمانه زنی ها در خصوص این انتصاب با واکنش های منفی زیادی طی چند روزه گذشته روبرو بوده است.



بنابراین گزارش پدر محسن روح الامینی و یکی از شاکیان پرونده کهریزک که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است در گفتگو با الف، در خصوص روند رسیدگی به پرونده کهریزک توضیح داد: سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد که یک مورد مربوط به شکایت آقای کامرانی است که قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد اما پرونده دیگر مربوط به کهریزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقیب هیچ خبری به اینجانب و آقای جوادی فر و یا وکلای ما اعلام نشده است.

روح الامینی افزود: دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیزمتهم است و اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در داسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم اکنون مفتوح است.

همچنین15 نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به این انتصاب تذکر کتبی به رئیس جمهور دادند که در صحن علنی مجلس قرائت شد.



در بخشی از این تذکر آمده است : برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، رئیس جمهور محترم، با سلام و احترام؛ بنا بر اخبار موثق ظاهراً تصمیم گرفته شده است که آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی معرفی شود. نصب مدیران حرفه‌ای اگر بدون توجه به صلاحیت‌های تخصصی لازم صورت گیرد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و آسیب دیدن خدمت رسانی به مردم ندارد.

علاوه بر ایراد مذکور در نصب آقای مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی، این اقدام نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری است که ضوابط انتصاب و ارتقای شغلی مدیران حرفه‌ای را تعیین می‌کند.

