به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزارن نفر از دانشجویان دانشگاه "ملک خالد" دیروز با تعطیل کردن کلاس های درس خود در اعتراض به سیاست های حکومتی و همچنین خدمات نامناسب ارائه شده در این دانشگاه دست به تظاهرات زدند.

این برای دومین بار است که دانشجویان دانشگاه ملک خالد دست به تظاهرات می زنند.

روز گذشته همچنین دیگر دانشجویان شهر "ابها" نیز دراعتراض به جنایات آل سعود دست به تظاهرات زده بودند.

بر اساس گزارش رسانه ها، هزاران شهروند عربستانی در اعتراض به ضرب و شتم دانشجویان دختر به دست نیروهای سعودی در شهر "ابها" در شمال عربستان تظاهرات کردند.

هزاران نفر با شرکت در این تظاهرات در شهر ابها، کشته شدن یک دختر دانشجو و زخمی شدن دهها نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی سعودی را محکوم کردند.

