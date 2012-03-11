فروریختن دانشگاه تهران با زلزله 3ریشتری/ انواع بدهکاریهای دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر صبح امروز یکشنبه 21 اسفندماه همراه با معاونان خود، میان بیش از 20 رسانه حاضر شد و پس از شکستن سکوتی دو ساله به گفته خودش، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

فرو ریختن دانشگاه تهران با زلزله 3 ریشتری

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت بودجه این دانشگاه ضمن بیان این جمله که "می گویند دردت را به کسی که نمی تواند چاره ای برای آن بیندیشد نگو" خطاب به این خبرنگار گفت: اگر می توانید مشکل دانشگاه تهران را حل کنید تا مشکلات بودجه ای را بگویم.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان‌های این دانشگاه و قدمت بیش از 40 ساله آنها، تصریح کرد: اگر اتفاقی برای دانشگاه رخ دهد من مسئولیت آن را نمی‌پذیرم زیرا بارها گفته ام این دانشگاه با یک زلزله 3 ریشتری فرو می ریزد.

رهبر با اشاره به وضعیت بودجه دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه در سال آینده 200 میلیارد تومان برای بودجه دانشگاه در نظر گرفته شده، اعلام کرد: در صورتی که این رقم تصویب شود، 60 میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دانشگاه تهران به بانک مرکزی در زمینه " طرح توسعه" است. در سال 84 حدود 160 میلیارد تومان به منظور تملک طرح توسعه برای دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در نظر گرفته شد که این اعتبار به اتمام رسید اما هنوز طرح توسعه دانشگاه تهران باقی مانده است.

کسری بودجه 35 میلیاردی دانشگاه تهران

به گفته وی سال گذشته 50 میلیون تومان برای بازپرداخت بدهی بانک مرکزی برای دانشگاه تهران در نظر گرفته شد اما تاکنون رقمی از آن تخصیص نیافته که بتوان آن را ارائه داد و این دانشگاه در سال جاری حدود 35 میلیارد تومان کسری دارد.

انواع بدهکاریهای دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: دانشگاه در بحث حق التدریسی‌ها، گرنت اساتید و همچنین طرح‌های دانشجویان بدهکار است. به عنوان نمونه دانشگاه باید برای بحث پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 300 هزار تومان و برای رساله دکتری نیز یک میلیون تومان پرداخت کند که علاوه بر اینکه این رقم برای دانشجویان کم است اما در این زمینه نیز بدهکار هستیم.

وی با اشاره به فضای فیزیکی و قدمت ساختمان‌های دانشگاه تهران نیز گفت: دانشگاه تهران یک میلیون متر مربع ساختمان دارد و عمر متوسط ساختمان‌های دانشگاه بالای 40 سال است. اگر هزینه نگهداری هر متر آن را 10 هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان ملاحظه کرد دانشگاه تهران به چه میزان برای تعمیر و تجهیزات بودجه نیازمند است.

فرهاد رهبر با بیان اینکه برخی خوابگاه‌های دانشگاه تهران بیش از 60 سال قدمت دارد و با اعلام اینکه می گویند دانشگاه سیستان و بلوچستان زیباترین دانشگاه کشور است، گفت: دانشجویی نصفه شب به بنده ایمیل زد که سقف خوابگاه ریخته است و در این زمینه اگر شما رسانه ها قصد اطلاع رسانی دارید اعلام کنید که دانشگاه تهران جزء مناطق محروم دانشگاهی است و باید بودجه‌ای برای تعمیر و تجهیز آن در نظر گیرند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: همانطور که در سال 84، چهار هزار میلیارد تومان برای بازسازی مدارس در نظر گرفته شد امروز نیز دانشگاه نیازمند یک بودجه مناسب برای مقاوم سازی خود است.

وی با دلخوری از وضعیت بودجه ای این دانشگاه اعلام کرد که پس باید بگویم دانشگاه تهران هیچ مشکلی ندارد و خودمان می توانیم مشکلاتمان را حل کنیم.



دانشگاه تهران در حال برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌ها

رئیس دانشگاه تهران با تایید اینکه برخی دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تا 500 درصد به علت هدفمندی یارانه‌ها، رشد هزینه‌ای داشته‌اند، گفت: این میزان افزایش هزینه به علت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری بوده اما دانشگاه تهران در حال برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌هاست. همچنین دانشگاه توانسته با صرفه جویی بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را کاهش دهد اما قاعدتاً همچنان در این راستا مشکل داریم.

وی افزود: حدود 10 هزار دانشجوی خوابگاهی ما یارانه حامل‌های انرژی دریافت می‌کنند که تمام این یارانه‌ها در منزل شخصی خود آنها صرف می‌شود و از طرف دیگر ما باید هزینه‌های آنان را در دانشگاه پرداخت کنیم. در عین حال موافقت نامه و مصوبه‌ای از سوی مسئولین صادر شده تا در دانشگاه تدابیری اندیشیده شود که مشکل دانشجویان کاهش یابد.

پردیسهای دانشگاه تهران به جایی انتقال نمی یابد

فرهاد رهبر در ادامه این نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت پردیسهای این دانشگاه اعلام کرد که دانشگاه تهران شماره 2 قرار است با پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه تهران تاسیس شود و اصلاً هم قرار نیست پردیسهای دانشگاه تهران به جای دیگر انتقال یابد. زیرا به علت تحصیل دانشجویان در پردیسهای کیش و ارس، این واحدها در واقع زنده به شمار می آیند و حیات دارند و یک شبه نمی توان دانشجویان را از جایی به جای دیگر انتقال داد.

به گفته رئیس دانشگاه تهران، این دانشگاه در حال برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه و حاشیه برای تحصیل در پردیس ارس است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که انتقال پردیسها مصوبه وزارت علوم است، تصریح کرد: این مصوبه وزارت علوم نیست و 85 درصد دانشجویان اعلام کرده اند که اگر امکان تحصیل در پردیس کیش دانشگاه تهران نبود الان به کشورهای خارجی مهاجرت کرده بودند.

رهبر در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه آماری از میزان مهاجرت دانش آموختگان دانشگاه تهران به دیگر کشورها ندارد، به تاسیس دانشگاه تهران شماره 2 در راستای جذب بیشتر دانشجویان اشاره کرد و گفت: از طریق برگزاری آزمونی اختصاصی این دانشگاه دانشجو می پذیرد.

برنامه دانشگاه تهران در حفاظت از استادان

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حفاظت از استادان این دانشگاه برای جلوگیری از ترور، گفت: دانشگاه تهران اقدام به برگزاری یک سری برنامه های آموزشی و مراقبت از خود برای این استادان کرده است. حتی به برخی از این استادان پیشنهاد کردیم که برای آنان محافظ در نظر گرفته شود اما خود این استادان مخالفت کردند.

وی ادامه داد: در تصمیمی دیگر این استادان اعلام کردند که بهتر است به صورت ناشناس ماندن و یک شخص عادی رفت و آمد کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید.

سرعت اینترنت در دانشگاه تهران

در این نشست خبری یکی از خبرنگاران درباره سرعت پایین اینترنت در دانشگاه تهران از فرهاد رهبر سوال پرسید و اعلام کرد که دانشجویان از وضعیت اینترنت گله دارند که فرهاد رهبر در این باره، گفت: دانشگاه تهران مشکل سرعت اینترنت ندارد و در حال حاضر بهترین سرعت اینترنت یعنی 390 مگا بایت در این دانشگاه وجود دارد که در آینده 200 مگابایت دیگر هم اضافه می شود.

در این میان یکی از خبرنگاران که دانشجوی دانشگاه تهران بود اعلام کرد که اینترنت این دانشگاه مشکل دارد و در طرف دیگر سالن یکی دیگر از خبرنگاران که وی هم دانشجوی دانشگاه تهران بود تاکید کرد که اینترنت دانشگاه تهران هیچ مشکلی ندارد.

فرهاد رهبر در این باره اظهار داشت: برخی دانشجویان با استفاده از برخی نرم افزارها در سطح دانشگاه تهران کاری می کنند که بیشترین سرعت اینترنت این دانشگاه را از آن خود کنند و بخش انفورماتیک دانشگاه تهران با هر گونه IP که دست به این اقدامات بزند برخورد می کند.

برنامه عقب مانده ای نداریم

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شفاف سازی در خصوص برنامه های عقب مانده این دانشگاه درسال جاری، با اشاره به سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404 و برنامه دوم دانشگاه تهران با صراحت اعلام کرد که این دانشگاه هیچ برنامه عقب مانده ای در سال جاری ندارد.

وضعیت موقوفات دانشگاه تهران

فرهاد رهبر ضمن پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارزش ریالی موقوفات دانشگاه تهران، گفت: به علت فراوانی از تعداد این موقوفات اطلاعی دقیق ندارم اما می دانم که به عنوان مثال حتی کل اراضی خدابنده در استان زنجان برای دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است.