به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دیدار رودرروی تجارایرانی وهندی، دومین دیداررئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران و سفیرهند برگزار شد. پیام "سریواستاوا" به "یحیی آل اسحاق" این بود که کشور هند آمادگی دارد، نیازهای ایران را در تمامی زمینه ها تامین کند. اما دبیر کل وزارت تجارت این کشور به تراز منفی تجارت هند با ایران اشاره کرد و خواستار توسعه روابط تجاری دو کشور شد.

ایران و هند، واقع در قطب جهان



رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه طولانی همکاریهای اقتصادی ایران و هند گفت: اهمیت این مناسبات زمانی افزایش می یابد که شاهد خیزش های جدیدی در هر دو کشور هستیم. هند در حال تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در منطقه است وایران نیز در حال تمهید مقدماتی برای رسیدن به جایگاهی است که باید درآن قرار گیرد.

یحیی آل اسحاق به این نکته نیز اشاره کرد که هردو کشور در منطقه ای قرار دارند که اهل نظر، آن را قطب کره زمین می نامند. وی ادامه داد: زمینه سازی گسترش روابط اقتصادی میان دوکشور ازآن جهت حائز اهمیت است که رابطه ایران و هند رابطه ای استراتژیک است که بنابراقتضائات زمان و مکان می تواند، گاه در قالب توافقات دوجانبه، گاه در قالب یک پیمان منطقه ای ودرمواقعی درچارچوب همکاری مشترک برای بازار سوم تجلی یابد.

وی افزود: به رغم وجود این امکانات به نظر می رسد، تهدیداتی نیز وجود دارد والبته در کنار این تهدیدها، فرصت های جدیدی نیز به وجود می آید که ایم فرصت ها، دست کم در روابط ایران و هند دیده می شود.

آل اسحاق ادامه داد: خوشبختانه بررسی های اولیه نشان می دهد که روابط تجاری هند و ایران، از این قابلیت برخوردار است که چندین برابر شود. اما عزم راسخ و تصمیمات روزآمد پیش نیاز گسترش این روابط است وچنانچه در اتخاذ تصمیمات، سرعت عمل وجود نداشته باشد، فرصت ها را نیز از دست خواهیم داد.

تجارت ایران و هند 4 برابر می شود



وی با بیان اینکه مراودات تجاری ایران وهند می تواند به3 یا 4 افزایش یابد ، اظهارداشت: دستیابی به این هدف، مستلزم توجه ویژه دولت ها و بخش خصوصی دو کشور است. آل اسحاق درادامه با اشاره به ظرفیت های تجاری ایران گفت:درایران کمبودی در زمینه منابع واردات و صادرات وجود ندارد. اما آنچه که اخیرا مشکلاتی را در روند مبادلات تجاری ایجاد کرده، فرآیند نقل و انتقال ارز است.

رئیس اتاق تهران مبادله"فناوری" و"سرمایه گذاری های مشترک" را گام بعدی روابط ایران و هند دانست و گفت: به منظور توسعه همکاری های تجاری، تدابیری در دولت و بخش خصوصی ایران اندیشیده شده است ومقامات هندی نیز ایده هایی را برای رفع موانع تجاری، مورد بررسی قرار داده اند.

آل اسحاق همچنین گفت: اتاق تهران به واسطه ارتباط با دستگاه های دولتی ازاین پتانسیل برخوردار است که موضوع رشد تعامل اقتصادی میان دوکشور رابه عنوان یک هدف جدی در دستور کار قرار دهد.

دست اتاق تهران برای همکاری باز استپ



وی به میهمانان خود اطمینان داد که نشست دوجانبه هیئت تجاری هند و ایران دارای نسخه ای عملیاتی باشد؛ "نسخه عملیاتی به وی‍ژه برای صادرات و تهاتر نفت که در این خصوص، مذاکراتی با وزارت نفت و بانک ها نیز صورت گرفته است."

آل اسحاق تصریح کرد: درحال حاضر، مبادلات نفتی ایران وبرخی شرکت های هندی، بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد می شود که می توان برای افزایش این رقم، سیاست هایی را تنظیم کرد. وی سخنانش را این گونه به پایان رساندکه «اتاق تهران، آزادانه و با دستان باز، وارد این میدان شده است و برای تسریع و توسعه روابط دوکشور، تلاش خواهد کرد.

آمادگی هند برای تامین نیازهای ایران



در ادامه این نشست،"سریواستاوا" سفیرهند در ایران با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی این کشور، هیات بزرگی از بازرگانان را به ایران فرستاده است، گفت: اگراین هیئت، سفارشات مطلوبی از سوی تجار ایرانی دریافت کند، برای سایر تجار هندی انگیزه ایجاد خواهد کرد. در غیر این صورت، تبادل هیات های تجاری تداوم نخواهد یافت. وی سخنان را این گونه ادامه داد: بازرگانان کشور هند، نسبت به تامین نیازهای کشورشما درتمام زمینه ها آمادگی دارند.



"آرویند مهتا" دبیر کل وزارت تجارت هند نیز سخنانش را با این توضیح آغاز کرد که اعضای هیات 80 نفره هندی، هریک ارباب حوزه تجارت در هند هستند و تمایل دارند، موضوع واردات و صادرات با ایران را به شکل مبسوط تری، ادامه دهند.

وی گفت که اعضای این هیات، اغلب خواستار گسترش داد وستد ها ی تجاری درزمینه دارو،فناوری پزشکی و محصولات کشاورزی هستند. وی حجم تجارت خارجی هند را 750 میلیارد دلار عنوان کرد وافزود: یکی از ضعف های تجارت خارجی این کشور، تراز منفی تجاری هند است که حدود 150 میلیارد دلار برآورد می شود.

دبیر کل وزارت تجارت هند با اشاره به اینکه سطح روابط تجاری هند با ایران، کمتر از ظرفیت های موجود است، افزایش دادوستدهای تجاری میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

مهتا درادامه به این نکته اشاره کرد که موضوع تجارت با ایراناز سطح دولت به بخش خصوصی انتقال یافته است تا فعالان این بخش بتوانند شرکای خود را در ایران بیابند. به این ترتیب وی از آل اسحاق درخواست کرد که اتاق تهران به عنوان رابط دولت وبخش خصوصی درراستای تسهیل برقراری روابط تجاری دو کشور گام بردارد.

وی سپس گفت:باید این ذهنیت را تغییردهیم که در زمینه صدور فناوری، کشورهای غربی قادرند بهترین ها را ارائه دهند و کشور های آسیایی نیز می توانند بهترین محصولات راعرضه کنند. مهتا تصریح کرد: ایران وهند به عنوان دو تمدن باستانی در حالی بازیابی موقعیت خود در منطقه هستند.

دبیر کل وزارت تجارت هند با بیان اینکه اقلام صادراتی هند، طیف گسترده ای را دربرمی گیرد، اظهارداشت: صادرکنندگان گندم در هند ادعا می کنند، به رغم بهبود کیفیت گندم در یان کشور، برخی افراد خاص در ایران، این موضوع را در دستگاه های دولتی متولی واردات، شایع کرده اند که گندم هند از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. در حالی که باید در مورد کیفیت کالاهای دو کشور اعتماد سازی کرد.

وی داد و ستد هند با ایران را بیش ازتجارت این کشور با کشورهای جنوب شرق آسیا برشمرد وافزود: حجم مبادلات تجاری هند با کشور های عضو اتحادیه سارک بالغ بر40 تا 50 میلیون دلاراست وتراز تجارت با این کشورها همواره به نفع هند بوده است.



مهتا درادامه، میزان واردات هند ازایران را10 تا 11میلیارد دلار برشمرد کرد وازتمایل کشورش به گسترش روابط تجاری با ایران سخن گفت: اکنون 6 یا 7 کشور بدون عوارض گمرکی کالاهای خود را به هند صادر می کنند وبه این ترتیب امتیازات ویژه ای را برای همسایگان خود قائل شده ایم.