گرد و غبار خوزستان 41 برابر حد مجاز

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پدیده از شامگاه شنبه در شهرهای خوزستان آغاز و صبح امروز به بالاترین شرایط خود رسید به گونه ای که در شهر آبادان به عنوان جایی که شاهد شدت بالایی از گرد و غبار بود این گرد و غبار 41 برابر حد مجاز بود.

وی در خصوص میزان آلودگی پدیده گرد و غبار در هوای شهرستان اهواز نیز گفت: این شهرستان با ثبت رکورد چهار هزار و 110 میکروگرم بر مترمکعب شاهد آلودگی 27 برابر حد مجاز بود که این امر در نهایت باعث تعطیلی کلیه مدارس و دانشگاه ها در دو نوبت صبح و بعداز ظهر و همچنین دستگاه های دولتی مرکز استان شد.



پدیده گرد و غبار که سالهاست شهرهای استان خوزستان را با معضل مواجه کرده از شب گذشته آغاز شد و صبح امروز به اوج خود رسید و در این بین مدارس شهرستان اهواز و برخی شهرهای استان در نوبت صبح و بعداز ظهر تعطیل اعلام شد همچنین ادارات و دستگاه های مختلف استان خوزستان در هوایی آلوده و نامساعد تا ساعت هفت و 45 دقیقه به فعالیت خود ادامه دادند.