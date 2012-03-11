شب شعر "سپندوار" برای استقبال از رهبر در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عدالتی مجد با اشاره به برگزرای این شب شعر در 25 اسفندماه جاری در حسینیه سادات رضوی توسط هفت سازمان مردم نهاد به صورت خودجوش اظهار داشت: گرایش مقام معظم رهبری به شعر وادب جلوه ای از جامعیت رهبری ایشان است که موجی در بین اهل ادب ایجاد کرده و به محافل ادبی جهت داده است.

وی افزود: نظرات ایشان در حوزه شعر و ادب یک مهندسی فرهنگی است که ما باید از آن بهره کامل را ببریم.

وی با بیان اینکه شعر معروف ایشان "سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم...." که برای اولین بار نشر پیدا کرد به شدت مورد استقبال شعرا، به ویژه شاعران خراسان و مشهد قرار گرفت و همین انگیزه ای شد که شاعران نیز اشعاری درباره ایشان بسرایند، گفت: همین انگیزه ای شد برای ما فرصتی را ایجاد کنیم تا مردم احساسات خود نسبت به معظّم له را در قالب شعر بیان کنند.

این شاعر ولایی افزود: شاعران می خواهند با شعرشان به استقبال رهبر فرزانه انقلاب بروند و اینگونه خیر مقدم بگویند.

چاپ اشعار برگزیده شاعران در ارتباط با مقام معظم رهبری

دبیر اجرایی شب شعر سپندوار اعلام کرد: طی فراخوانی از شاعران دعوت کردیم تا اشعار خود را برای دبیرخانه این شب شعر ارسال کنند که پس از تایید هیئت داوران از آنها برای حضور در مراسم دعوت به عمل خواهد آمد.

وی همچنین از چاپ اشعار برگزیده شاعران در ارتباط با مقام معظم رهبری در آینده خبر داد.

همچنین دبیر نهضت مردمی پوسترهای عاشورا از برپایی نمایشگاهی از آثار تولیدی اعضای نهشت مردمی پوسترهای در حاشیه این شب شعر خبر داد و افزود: نضهت مردمی پوسترهای عاشورا طراحی گرافیک و تبلیغات این شب شعر را نیز به عهده دارد.

شب شعر سپندوار ساعت 19 تا 21.30 پنج شنبه 25 اسفندماه در محل حسینیه سادات رضوی واقع در خیابان آیت الله شیرازی - کوچه ملک برگزار می شود.