دایرة المعارف قرآن کریم به جلد نهم رسید

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از پروژه‌های مهم مرکز فرهنگ و معارف قرآن تدوین دایرة المعارف قرآن کریم است.



وی با بیان اینکه جلد هشتم این دایرة المعارف منتشر شده است و جلد نهم آن در حال انتشاراست اظهار کرد: جلد دهم و یازدهم دایرة المعارف در سال ۹۰برای نشر می‌رود و جلد ۱۲و۱۳نیز برای سال ۹۱آماده می‌شود.



مدیر مرکز فرهنگ و قرآن با اشاره به اینکه دایرة المعارف قرآن در کشور ایران توسط مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین است افزود: این دایرة المعارف در نوع خود بی‌نظیر است و از دل آن دایرة المعارف‌های تخصصی نیز استخراج می‌شود.



وی بیان کرد: در کل طی برآورد انجام شده این دایرة المعارف بین ۲۵تا ۳۰جلد است.



وی با اشاره به اینکه افراد بسیاری در تدوین این کتاب همکاری می‌کنند افزود: علاوه بر افرادی که در مرکز هستند اعضای هیئت علمی و محققان رسمی نیز به تحقیق در این خصوص مشغول هستند.



یوسفی مقدم بیان کرد: استقبال از این دایرة المعارف گسترده است و شخصیت‌های بزرگی این دایرة المعارف را ستوده‌اند.



وی با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم آن را به زبان عربی و انگلیسی هم ترجمه کنیم افزود: انتقادات در ترجمه نیز مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.