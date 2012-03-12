رتبه بندی محبوبترین موتورهای جستجو/ گوگل برترین موتور جستجوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای به دست آمده در گزارش اخیر ComScore از میزان جستجوهای اینترنتی در موتورهای مختلف جستجو نشان می دهد 66.4 درصد از جستجوهای انجام گرفته طی یک ماه گذشته توسط کاربران آمریکایی به موتور جستجوی گوگل تعلق داشته است.

جدول سهم جستجوی موتورهای جستجو در آمریکا

موتور جستجو درصد جستجو فوریه درصد جستجو ژانویه درصد تفاوت وب سایتهای گوگل 66.4 66.2 0.2 وب سایتهای مایکروسافت 15.3 15.2 0.1 وب سایتهای یاهو 14.1 13.8 - 0.3 شبکه ASK 3.0 3.0 0.0 AOL 1.5 1.5 - 0.1

در واقع وب سایتهای گوگل هسته اصلی جستجو در آمریکا را با در اختیار داشتن 66.4 درصد از سهام جستجو به خود اختصاص داده است و در پی آن وب سایتهای مایکروسافت با 15.3 درصد و یاهو با 13.8 درصد قرار گرفته اند. درصد سهم جستجوی شرکت گوگل نسبت به ماه ژانویه 0.2 درصد افزایش پیدا کرده است.

تعداد جستجوها در موتورهای جستجو در آمریکا

موتور جستجو تعداد جستجو فوریه تعداد جستجو ژانویه درصد تفاوت تعداد کل جستجو 17.588 17.804 - 1 وب سایتهای گوگل 11.673 11.804 - 1 وب سایتهای مایکروسافت 2.684 2.707 - 1 وب سایتهای یاهو 2.430 2.506 - 3 شبکه ASK 535 527 2 AOL 266 277 - 4

بر اساس گزارش ComScore در ماه فوریه در حدود 17.6 میلیارد جستجوی اینترنتی انجام گرفته که 11.7 میلیارد از آنها در گوگل انجام شده است. مایکروسافت با پوشش 2.7 میلیارد جستجو رتبه دوم و یاهو با 2.4 میلیارد جستجو رتبه سوم را به دست آورده است. میزان جستجو های انجام شده در موتورهای AOL و ASK نیز به ترتیب 266 میلیون و 535 میلیون اعلام شده است.