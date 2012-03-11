به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان اصفهان، علیرضا رحیمی در مورد دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: تراکتورسازی و سپاهان از تیمهای بزرگ شهرستانی ایران هستند و با بازیکنان شایسته و نام آوری که در دو تیم حضور دارند و اتکا به ارتباط مطلوب هواداران دو باشگاه، شرایط لازم برای برپایی دیداری زیبا و جوانمردانه آماده است.
وی افزود: آنطور که قبل و بعد از انقلاب همیشه به وضوح دیدهام، اتحاد و ارتباط خوب و قابل ستایش هواداران اصفهانی و تبریزی وجود داشته است. به تازگی هم مطلع شدم در اقدامی جالب توجه در فضای مجازی و اینترنتی هواداران دو تیم گروههای مشترکی را با همدیگر راه اندازی کردهاند. هیچ وقت فراموش نمیکنم در دیدار رفت دو تیم در اصفهان، هواداران حاضر در ورزشگاه مشترکا شعار تراکتور - سپاهان دو افتخار ایران را سر دادند و دقایقی به تشویق هم پرداختند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: این از زیباییها و لحظات فراموش نشدنی فوتبال است که نشان میدهد مودت و دوستی هواداران تیمها چقدر شیرین و دلپذیر است. اینها مسائلی هستند که فرای نتیجه پایدار و ماندگارند و میتواند الگویی برای سایر باشگاهها باشد. در دیدار سپاهان – تراکتورسازی اطمینان داشته باشید هر نتیجه ای رقم بخورد اتحاد و مودتی که بین هواداران اصفهانی و تبریزی ایجاد شده، پایدار و خدشه ناپذیر است.
وی در مورد شروع خوب سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: گام اول را سپاهانیها در مقابل النصر به خوبی برداشتند و همانطور که همه دیدند و والتر زنگا سرمربی النصر هم به آن اشاره کرد، رقیب اماراتیمان فقط دفاع میکرد و شاگردان کرانچار با حملات گسترده و زهردارشان توانستند سد دفاعی حریف را بشکنند و سه امتیاز بازی را از آن خود کنند. در لیگ قهرمانان آسیا سپاهان وظیفه سنگینی دارد که امیدوارم در ادامه بتواند خواسته های هواداران را به خوبی محقق کند.
رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: با حمایت و یاری قاطع مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه، رئیس و اعضای هیئت مدیره باشگاه و با تلاش همه ارکان و خانواده سپاهان ، در حال حاضر در آرامش و شرایط خیلی خوبی به سر میبریم. همه تیمهای ورزشی سپاهان شرایط مطلوبی در لیگهای خود دارند.
وی اضافه کرد: مسئله ای که لازم است به آن اشاره کنم این است در رخدادی کم نظیر همه تیمهای فوتبال سپاهان در ردههای نونهالان، نوجوانان، امید، بزرگسالان، سپاهان نوین و... همچنان در صدر جدول رقابتهای خود به سر میبرند و مدعی قهرمانی در لیگهای خود هستند. امیدوارم با تداوم افتخار آفرینیها بهترین پاسخ را به حمایتها، تلاشها و پشتیبانیهایی که از باشگاه میشود، ارائه دهیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان در مورد انتخاب خود به عنوان نماینده باشگاهها در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: از همه کسانی که به من رای دادند سپاسگزارم. تلاش میکنم تا با مشورت و یاری همه مدیران عامل باشگاهها و کارشناسان و با استفاده از همه پتانسیل های ممکن بهترین دفاع را از حقوق باشگاهها داشته باشیم.
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