به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی "کراکو" پنجاه و دومین دوره خود را در روزهای 9 تا 15 خرداد ماه سال آینده در کشور لهستان برگزار می‌شود، این فیلم مستند از جمع بیش از 2000 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره کراکو پذیرفته شده تا به عنوان نماینده سینمای مستند ایران در این جشنواره حضور داشته باشد.

لازم به ذکر است مستند"2/47" درباره زندگی مرتضی مهرزاد (بلندقدترین مرد ایران) است. این شخص در یکی از روستاهای چالوس استان مازندران زندگی می‌کند و ما در این مستند به زندگی او پرداخته‌ایم.

دیگرعوامل تولید این فیلم محمد حدادی تصویربردار و سعید گودرزی صدابردار هستند. همچنین این فیلم به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش مستند و تجربی تهیه و تولید شده است.