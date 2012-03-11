نمایشگاه «سنگر سازان بی سنگر» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «سنگر سازان بی سنگر»، به یاد حماسه جهادسازندگی در عملیات والفجر هشت و ساخت پل اعجاب انگیز بعثت بر روی رودخانه خروشان اروند و با محوریت توضیح و تبیین نحوه انجام این پروژه راه اندازی شده است.

نمایشگاه سنگرسازان بی سنگر، روایتی است از حضور جهادگران جهاد سازندگی وقت در جبهه های جنگ حق علیه باطل و بر عهده گرفتن مسولیت سازندگی در جنگ.



در این نمایشگاه ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای جهادسازندگی، زائران راهیان نور با خدمات مختلف جهاد سازندگی در دفاع مقدس آشنا خواهند شد. این نمایشگاه با هدف انتقال دستاوردهای جهادسازندگی در راه تسهیل دفاع از میهن اسلامی در جنگ هشت ساله و سپس حضور در عرصه عمران و آبادانی کشور، تا پایان برگزاری اردوهای راهیان نور امسال در یادمان اروند کنار برپا خواهد بود.



پل بعثت تشکیل شده از پنج هزار لوله ۱۲ متری، به قطر ۱۴۲ سانتی‌متر و ضخامت ۱۶ میلی‌متر از جنس فولاد بود که در عمق 12 متری رودخانه‌ اروند که ارتفاع جزر و مدش از پنج متر هم بالاتر می رفت در مدت شش ماه ساخته شد.



این پل شاهکار مهندسی ـ رزمی تاریخ دفاع مقدس است و طراح این شاهکار بزرگ،‌ بهروز پور شریفی از نیروهای جهاد سازندگی بود. امروز نیز طراحی این پل با همین عنوان در دانشگاه مهندسی دافوس، تدریس می شود.



برخی از قطعات این پل، امروز در گلزار شهدای خرمشهر است و برخی دیگر همانجا کنار اروند واقع شده است.