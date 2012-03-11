برگزاری جشن ماهی گلی از ۲۶ اسفندماه در قم

سید عبدالله میر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن ماهی گلی د رقم بیان کرد: این جشن به منظور فرهنگ سازی به مردم اطلاع رسانی می‌شود تا پسماندهای خشک خود را جمع آوری کنند و آن‌ها را در کیسه‌های آبی رنگ قرار دهند.



وی گفت: مردم با تحویل پسماندهای خشک خود به غرفه‌هایی که به این منظور مشخص شده است ماهی گلی دریافت می‌کنند.



وی ادامه داد: جشن ماهی گلی از ۲۶اسفند ماه آغاز می‌شود و تا ۲۸ اسفند نیز ادامه می‌یابد.



غرفه‌ها در چهار منطقه برپا می‌شوند



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم بیان کرد: این طرح سال گذشته تنها در منطقه ۳ اجرا شد اما امسال در چهار منطقه یک، سه، چهار و هفت این طرح اجرا می‌شود.



برپایی ۱۲غرفه در سطح شهر برای تحویل پسماندهای خشک



وی با اشاره به اینکه جشن ماهی گلی در ۱۲غرفه برگزار می‌شود افزود: برای تحویل پسماندهای خشک در هر ناحیه یک غرفه قرار داده می‌شود.



وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح این است که برای مردم فرهنگ سازی شود که باید پسماندهای خشک خود را از پسماندهای‌ تر جدا کنند.



میرابراهیمی در پایان گفت: شهروندان می‌توانند کیسه‌های آبی رنگ را از این غرفه‌ها دریافت کنند.