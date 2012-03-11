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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

میر ابراهیمی به مهر خبر داد:

برگزاری جشن ماهی گلی از ۲۶ اسفندماه در قم

برگزاری جشن ماهی گلی از ۲۶ اسفندماه در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم از برگزاری جشن ماهی گلی از ۲۶ اسفندماه در قم خبر داد.

سید عبدالله میر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن ماهی گلی د رقم بیان کرد: این جشن به منظور فرهنگ سازی به مردم اطلاع رسانی می‌شود تا پسماندهای خشک خود را جمع آوری کنند و آن‌ها را در کیسه‌های آبی رنگ قرار دهند.

وی گفت: مردم با تحویل پسماندهای خشک خود به غرفه‌هایی که به این منظور مشخص شده است ماهی گلی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: جشن ماهی گلی از ۲۶اسفند ماه آغاز می‌شود و تا ۲۸ اسفند نیز ادامه می‌یابد.

غرفه‌ها در چهار منطقه برپا می‌شوند

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم بیان کرد: این طرح سال گذشته تنها در منطقه ۳ اجرا شد اما امسال در چهار منطقه یک، سه، چهار و هفت این طرح اجرا می‌شود.

برپایی ۱۲غرفه در سطح شهر برای تحویل پسماندهای خشک

وی با اشاره به اینکه جشن ماهی گلی در ۱۲غرفه برگزار می‌شود افزود: برای تحویل پسماندهای خشک در هر ناحیه یک غرفه قرار داده می‌شود.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح این است که برای مردم فرهنگ سازی شود که باید پسماندهای خشک خود را از پسماندهای‌ تر جدا کنند.

میرابراهیمی در پایان گفت: شهروندان می‌توانند کیسه‌های آبی رنگ را از این غرفه‌ها دریافت کنند.

کد مطلب 1557221

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